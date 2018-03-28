Путин осудил провокацию в Косовской Митровице

Президент России решительно осудил провокационные действия Приштины в Косовской Митровице. Об этом он заявил в телефонном разговоре с Александром Вучичем.

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Лидеры обсудили проблематику косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича , сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в понедельник сотня спецназовцев ворвались в здание, где Джурич встречался с сербами: избили участников и увезли политика в Приштину в наручниках.

Владимир Путин заявил о решительном осуждении таких действий в нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН 1244. «Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции», — отметили в Кремле.

Главы государств также затронули вопросы многопланового российско-сербского стратегического партнерства.

Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.