Союз налогоплательщиков запустит приложение для контроля за налоговыми органами и МСУ

АСТРАХАНЬ , 28 марта. / ТАСС /. Российский союз налогоплательщиков запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет сообщать о нарушениях в деятельности налоговых органов , органов государственной власти и местного самоуправления в сфере налогообложения. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

"Сегодня мы, как Российский союз налогоплательщиков, выходим с инициативой и проектом создания мобильного приложения, которое имеет рабочее название «Диалог с налогоплательщиком» и будет работать на расширение возможностей субъектов общественного контроля", — сказал Кирьянов. «С помощью мобильного приложения в режиме онлайн появится возможность сообщить о нарушениях в деятельности налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления с последующим обязательным получением обратной связи», — пояснил он.

"Мобильное приложение будет использоваться для сообщения информации о нарушении и автоматически в режиме реального времени о ее передачи субъектам общественного контроля, СМИ, общественным активистам", — объяснил Кирьянов.

Далее, по его словам, алгоритм предполагает подтверждение или опровержение нарушения со стороны общественности и СМИ, реакцию со стороны субъектов общественного контроля в заданный временной интервал. «В случае отсутствия реакции информация о нарушении передается субъекту общественного контроля более высокого уровня. Развитие каждой ситуации полностью фиксируется в отдельном чате системы», — заключил он.

О форуме

Программа форума «Сообщество», который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидают участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1,2 тыс. человек.