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Союз налогоплательщиков запустит приложение для контроля за налоговыми органами и МСУ
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Союз налогоплательщиков запустит приложение для контроля за налоговыми органами и МСУ 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Российский союз налогоплательщиков запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет сообщать о нарушениях в деятельности налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления в сфере налогообложения. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
"Сегодня мы, как Российский союз налогоплательщиков, выходим с инициативой и проектом создания мобильного приложения, которое имеет рабочее название «Диалог с налогоплательщиком» и будет работать на расширение возможностей субъектов общественного контроля", — сказал Кирьянов. «С помощью мобильного приложения в режиме онлайн появится возможность сообщить о нарушениях в деятельности налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления с последующим обязательным получением обратной связи», — пояснил он.
"Мобильное приложение будет использоваться для сообщения информации о нарушении и автоматически в режиме реального времени о ее передачи субъектам общественного контроля, СМИ, общественным активистам", — объяснил Кирьянов.
Далее, по его словам, алгоритм предполагает подтверждение или опровержение нарушения со стороны общественности и СМИ, реакцию со стороны субъектов общественного контроля в заданный временной интервал. «В случае отсутствия реакции информация о нарушении передается субъекту общественного контроля более высокого уровня. Развитие каждой ситуации полностью фиксируется в отдельном чате системы», — заключил он.
О форуме
Программа форума «Сообщество», который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидают участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1,2 тыс. человек.
Форумы гражданских активистов «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.
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