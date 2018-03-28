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Что даёт городам статус территорий опережающего развития?
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Что даёт городам статус территорий опережающего развития? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Вот у нас в крае Заринск и Новоалтайск признаны территориями опережающего развития. А какие преимущества им это даёт?
По словам главы региона Александра Карлина, города Алтайского края впервые получили статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Получение статуса, безусловно, даст мощный импульс для развития этих территорий. Мы продолжим работу в этом направлении», — подчеркнул губернатор. Так как режим ТОСЭР предусматривает льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль, сокращение более чем в три раза объёма страховых взносов, краевые и муниципальные власти рассчитывают, что это позволит повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса. Так, концепцией ТОСЭР «Заринск» предусмотрена реализация до 2027 года девяти инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей и создание на новых производствах более 1000 рабочих мест. Перспективным направлением представляется, например, формирование кожевенного кластера, который в непосредственной близости к источнику сырья объединит производителей обуви, кожгалантереи, кожаной мебели. В рамках ТОСЭР «Новоалтайск» намерения по реализации инвестиционных проектов подтверждают девять компаний, которые планируют создание машиностроительного производства, развитие производства готовых текстильных изделий, организацию вторичной переработки полимерных материалов, производство органических удобрений и кормов для непродуктивных животных. В этот моногород может быть привлечено порядка 3 млрд рублей внебюджетных инвестиций. А результатом деятельности компаний-резидентов станет организация более 900 рабочих мест.
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