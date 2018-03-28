Объявление дипломатов персона нон грата стало обычным явлением

Так, например, в октябре 2017 года США приняли решение выслать 15 кубинских дипломатов. За год до этого сотрудники американского посольства в Гаване начали жаловаться на плохое самочувствие. В Вашингтоне заявили, что против них использовалось неизвестное акустическое оружие. В сентябре 2017 года госдепартамент объявил о сокращении штата дипломатов в Гаване на 60 процентов из-за сомнений в их безопасности на территории Острова Свободы, а в октябре послу Кубы был передан список из 15 человек, которым было предписано покинуть США. В Вашингтоне заявили, что этот шаг нацелен на восстановление паритета относительно количества дипломатов в обеих странах. Все шаги предприняла американская сторона при том, что до сих пор неизвестно, что же именно произошло с посольскими работниками. Согласно одной из версий, плохое самочувствие могла вызывать аппаратура, блокирующая прослушку.

Это практически единственный случай, когда одна из сторон не могла зеркально ответить на действия другой (а ведь это такая же обычная практика, как и само выдворение работников посольств и консульств). В качестве второго примера можно привести ситуацию с высылкой в конце 2016 года 35 российских дипломатов из США — прощального «подарка» Барака Обамы . Вместо того чтобы объявить персона нон грата такое же количество работников американских представительств в РФ Москва приняла решение привести к паритету численность персонала посольств и консульств США в России. Ответ хоть и не зеркальный, но вполне достойный. Немного напоминает ситуацию 1986 года, когда власти СССР запретили советским гражданам работать в американском посольстве. Дипломаты вспоминали потом, что им приходилось из-за этого по очереди самим мыть полы и туалеты, доставлять продукты. Но это было лишь дополнением к шедшей в том году «войне посольств» между США и СССР, когда были высланы десятки дипломатов с обеих сторон. Это была самая масштабная акция в истории советско-американских отношений. Тогда персона нон грата объявили 80 сотрудников советских дипмиссий — формально, чтобы привести численность советских дипломатов в соответствие с количеством сотрудников американских представительств. Однако по данным СМИ, это было результатом операции ФБР , направленной против информутечек в Советский Союз, и ответом на высылку 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

Самый же громкий случай, связанный с СССР, произошел в 1971 году, когда Великобритания объявила персона нон грата 105 советских дипломатов. К этому привело предательство сотрудника торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина, который выдал имена агентов, работавших «под крышей» посольства и торгпредства. Спустя 14 лет после бегства в Великобританию сотрудника КГБ Олега Гордиевского королевство выслало 31 советского дипломата. Эти шаги Лондона не остались без ответа, в первом случае Москва выдворила 18 британцев, во втором — 25.

Среди наиболее масштабных случаев высылки представителей нашей страны стоит упомянуть события 1983 года, когда Франция по обвинению в шпионаже отправила на родину 47 советских дипломатов. Это произошло вследствие раскрытия сотрудником КГБ Владимиром Ветровым, завербованным французскими спецслужбами, имен 250 офицеров, работавших по всему миру.

И хотя самые известные случаи выдворения дипломатов связаны с Россией или Советским Союзом, происходит это и в других странах, особенно, если там происходят стратегически важные для региона или всего мира события.

Италии, Испании, Мексики, Перу, Так, в 2017 году послов Северной Кореи выслали власти ОАЭ Кувейта . Произошло это после серии ракетных и ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном и под давлением США, требовавших разорвать дипломатические и финансовые связи с КНДР.

Впрочем, с Северной Кореей связан более интересный случай. В марте 2017 года Малайзия и КНДР обменялись высылкой послов после резких высказываний представителя Северной Кореи, обвинившего Куала-Лумпур в причастности к убийству Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера. Власти же Малайзии заявляли, что причастные могут находиться на территории посольства КНДР и блокировали к нему доступ (Пхеньян тем временем запретил малайзийским гражданам выезжать из Северной Кореи).

Бразилиа и Шли дипломатические войны и в Латинской Америке. В конце 2017 года Венесуэла объявила персона нон грата посла Бразилии и поверенного в делах Канады Оттава ответили зеркально. Канадского дипломата обвинили во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал из-за истории с импичментом президента Дилмы Русеф

В 2012 году Франция, Германия , Великобритания, Италия, Испания, Австралия и Канада объявили о высылке сирийских дипломатов (в том числе послов и временных поверенных) в качестве реакции на нападение на жителей поселка Эль-Хоула. Жертвами атаки 25-26 мая стали свыше 100 человек. Вину западные страны возложили на Дамаск , хотя впоследствии выяснилось, что за нападением стояли радикальные исламисты.

Дипломатами в ноябре 2017 года обменялись даже Белоруссия Украиной . Киев принял решение выслать из страны сотрудника посольства Беларуси в ответ на объявление персона нон грата украинского дипломата — за «несовместимую с дипломатическим статусом деятельность». И это при том, что между странами существует договоренность не вести разведывательную деятельность на территории соседа.

Кстати

Купцы, а не союзники

Англия была первой страной, открывшей посольство в России, тогда еще Московии. Правда, получилось это случайно. В 1553 году король Эдуард VI направил экспедицию на поиск северного пути в Индию Китай . Экипажи двух из трех кораблей погибли во время зимовки, а третий пристал к берегу в том месте, где сейчас находится Северодвинск . Местные жители снабдили англичан провизией и отправили гонца к царю Ивану IV, который приказал доставить гостей в Москву.

Желание наладить торговлю оказалось обоюдным, а открывшиеся перспективы впечатлили русского государя, и англичанам было предоставлено право беспошлинной торговли (фактически они стали монополистами). Именно благодаря русскому сырью (строевому лесу, пеньке, дегтю, воску) Англия завоевала господство на море. Однако пойти на большее в отношениях с Москвой в Лондоне не захотели, и предложения военно-политического союза так и не нашли отклика.

Как отмечают историки, дипотношения Англии с Россией того времени — это бесконечные домогательства английской стороны о привилегиях ее купцам, протесты против любых ущемлений их привилегий, защита проштрафившихся негоциантов. К 1587 году общая сумма долгов отдельных английских купцов превышала 10 тысяч рублей (огромная по тем временам сумма). Тем не менее им многое прощалось. Впервые англичане были высланы за пределы Московского государства при царе Алексее Михайловиче — за то, что казнили собственного короля Карла I.