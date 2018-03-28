Экс-постпред СССР при ООН рассказал о практике по высылке дипломатов

Временный отзыв послов

"Отзыв посла для консультаций является в наименьшей степени демонстрацией неудовольствия. Потому что временное отсутствие посла практически не сказывается на состоянии дипломатических отношений. Вообще-то говоря, все послы время от времени едут в столицу для проведения консультаций", — рассказал Белоногов, который тоже был послом СССР в Египте в 1984-1986 годах и послом России в Канаде в 1992-1998 годах.

"В данном случае правительство, отзывая временно своего посла, делает это демонстративно. В других случаях это делается в порядке вещей, по мере необходимости", — отметил он.

По словам дипломата, это самая слабая, но достаточно распространенная форма для того, чтобы выразить чувство неудовлетворенности.

Высылка дипломатов

Он подчеркнул, что высылка дипломатов представляет собой меру «куда более серьезную», так как она означает на практике, что высылаемый «никогда больше в эту страну визу не получит».

"Эта высылка (последняя высылка рядом государств российских дипломатов) означает даже больше, чем это. Потому что ввиду того, что натовские страны между собой обмениваются сведениями о тех дипломатах, кого они подозревают в неблаговидных делах, то высылка того или иного дипломата из натовской страны будет практически означать, что ни в одну другую натовскую страну он тоже не попадет. Так что эта вещь вполне серьезная", — пояснил Белоногов.

Правительство принимающей стороны само определяет, кому нужно уехать, так что удар может быть более сильным или менее сильным. Все зависит от того, что хочет сделать правительство принимающей стороны, пояснил дипломат.

Закрытие консульств

"Закрытие консульств — это распространенная и очень болезненная мера. Потому что консульское учреждение имеет очень много функций, причем весьма существенных для поддержания нормальных отношений. Именно поэтому наличие значительного числа консульских учреждений в той или иной стране говорит о взаимном интересе к развитию отношений и о степени зрелости этих отношений", — сказал Белоногов.

"Когда консульские учреждения закрываются, это означает, что физический объем отношений между странами (экономических, культурных и прочих), конечно, будет сокращаться. На мой взгляд, закрытие консульского учреждения, это более болезненная мера, чем просто высылка группы дипломатов", — подчеркнул он.

"Далее уже может быть разрыв дипломатических отношений, когда вообще закрываются все формы дипломатического присутствия — и посольство, и консульство, и другие учреждения. Это максимальная форма", — заключил Белоногов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.