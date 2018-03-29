Временно бесплатной стала плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Южнопортовый

Оставить свой автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной в районе Южнопортовый по адресу: улица Трофимова, владение 36, временно можно бесплатно.

Сейчас там проводятся профилактические работы, поэтому плата за парковку не взимается. Въезд и выезд на территорию парковки осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму, валидация парковочного абонемента не проводится.

Как поясняют сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ответить на возникающие у автомобилистов проблемы смогут контролеры на парковке или специалисты единого контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).