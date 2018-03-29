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Временно бесплатной стала плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Южнопортовый
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Временно бесплатной стала плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 50 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Оставить свой автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной в районе Южнопортовый по адресу: улица Трофимова, владение 36, временно можно бесплатно.
Сейчас там проводятся профилактические работы, поэтому плата за парковку не взимается. Въезд и выезд на территорию парковки осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму, валидация парковочного абонемента не проводится.
Как поясняют сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ответить на возникающие у автомобилистов проблемы смогут контролеры на парковке или специалисты единого контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
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