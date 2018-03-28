Строительство очередного магазина вызвало в Костроме скандал

Строительство магазина на Кинешемском шоссе вызвало возмущение среди жителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас по адресу Кинешемское шоссе, 64в находится огороженная стройплощадка.

А раньше там была небольшая роща из ясеней и берез, за которой ухаживали местные жители. Сейчас костромичи недоумевают, зачем их лишили свежего воздуха ради очередного магазина.

«Тут де­ти гу­ля­ют, они тут с со­бака­ми но­сят­ся, был хоть ка­кой-то учас­ток зе­леный, где мож­но ды­шать. У ме­ня ок­на как раз вы­ходят на до­рогу, и у ме­ня по­докон­ни­ки чер­ные! А ес­ли сей­час и де­ревья сру­бят, то все, я не знаю, что это бу­дет!» — рассказала ГТРК «Кострома» член совета дома 64Б по Кинешемскому шоссе Любовь ЧЕСТНОВА.

Сотрудник строительной компании рассказал, что у организации есть все необходимые документы на строительство, в том числе официальное разрешение на снос 16 ясеней и 13 берез. Дело в том, еще около 4 лет назад во время принятия изменений в генплан города было решено: здесь построят магазин. Было даже обсуждение с гражданами, но на общественные слушания, видимо, никто не пришел.

Теперь торговая точка появится в любом случае. Застройщик обязан будет обустроить территорию вокруг магазина.

За срубленные деревья застройщик уже заплатил 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на озеленение города, в том числе Кинешемского шоссе.