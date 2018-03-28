Строительство очередного магазина вызвало в Костроме скандал 

Строительство магазина на Кинешемском шоссе вызвало возмущение среди жителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас по адресу Кинешемское шоссе, 64в находится огороженная стройплощадка.
А раньше там была небольшая роща из ясеней и берез, за которой ухаживали местные жители. Сейчас костромичи недоумевают, зачем их лишили свежего воздуха ради очередного магазина.
«Тут дети гуляют, они тут с собаками носятся, был хоть какой-то участок зеленый, где можно дышать. У меня окна как раз выходят на дорогу, и у меня подоконники черные! А если сейчас и деревья срубят, то все, я не знаю, что это будет!» — рассказала ГТРК «Кострома» член совета дома 64Б по Кинешемскому шоссе Любовь ЧЕСТНОВА.
Сотрудник строительной компании рассказал, что у организации есть все необходимые документы на строительство, в том числе официальное разрешение на снос 16 ясеней и 13 берез. Дело в том, еще около 4 лет назад во время принятия изменений в генплан города было решено: здесь построят магазин. Было даже обсуждение с гражданами, но на общественные слушания, видимо, никто не пришел.
Теперь торговая точка появится в любом случае. Застройщик обязан будет обустроить территорию вокруг магазина.
За срубленные деревья застройщик уже заплатил 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на озеленение города, в том числе Кинешемского шоссе.