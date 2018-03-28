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Эквадор лишил Ассанжа средств связи с внешнем миром
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эквадор лишил Ассанжа средств связи с внешнем миром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
РИА НОВОСТИ. ЭКВАДОР ЛИШИЛ ДЖУЛИАНА АССАНЖА, УКРЫВАЮЩЕГОСЯ В ПОСОЛЬСТВЕ СТРАНЫ В ЛОНДОНЕ, СРЕДСТВ СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ — ПРАВИТЕЛЬСТВО
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