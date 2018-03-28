Суд в ЮАР впервые вынес тюремный приговор по обвинению в расизме

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Суд в ЮАР впервые в современной истории страны приговорил к лишению свободы обвиняемого в расизме, сообщает портал News24.

На слушаниях в Йоханнесбурге рассматривалось дело Вики Момберг, которую обвиняли в расистском оскорблении чернокожего полицейского в 2016 году. Как показало разбирательство, во время гневной тирады, обращенной к правоохранителю, женщина не менее 48 раз назвала его словом, считающимся крайне оскорбительным для коренного населения ЮАР.

Женщина была приговорена к трем годам тюремного заключения, из них один условно. Телеканал eNСA сообщает, что судья отказался освободить Момберг под залог в ожидании рассмотрения ее апелляции, которая состоится через неделю.

В ЮАР действовала политика апартеида (расовой сегрегации), проводившаяся властями ЮАР до 1989 года. Окончательно эта система была разрушена в 1994 году, когда в стране прошли первые всеобщие выборы, победу на которых одержал Африканский национальный конгресс, до сих пор находящийся у власти.