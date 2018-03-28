Ещё
Суд в ЮАР впервые вынес тюремный приговор по обвинению в расизме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд в ЮАР впервые вынес тюремный приговор по обвинению в расизме 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Суд в ЮАР впервые в современной истории страны приговорил к лишению свободы обвиняемого в расизме, сообщает портал News24.
На слушаниях в Йоханнесбурге рассматривалось дело Вики Момберг, которую обвиняли в расистском оскорблении чернокожего полицейского в 2016 году. Как показало разбирательство, во время гневной тирады, обращенной к правоохранителю, женщина не менее 48 раз назвала его словом, считающимся крайне оскорбительным для коренного населения ЮАР.
Женщина была приговорена к трем годам тюремного заключения, из них один условно. Телеканал eNСA сообщает, что судья отказался освободить Момберг под залог в ожидании рассмотрения ее апелляции, которая состоится через неделю.
В ЮАР действовала политика апартеида (расовой сегрегации), проводившаяся властями ЮАР до 1989 года. Окончательно эта система была разрушена в 1994 году, когда в стране прошли первые всеобщие выборы, победу на которых одержал Африканский национальный конгресс, до сих пор находящийся у власти.
РИА Новости: последние новости
Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово Лукашевич назвал ситуацию с высылкой российских дипломатов беспрецедентной Экс-постпред СССР при ООН рассказал о практике по высылке дипломатов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово205
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине183
Путин решил судьбу Тулеева74
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке348
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение