18 апреля будет проведена «Прямая линия» с префектом СВАО

18 апреля 2018 года жителей СВАО приглашают принять участие в «Прямой линии» префекта Северо-Восточного административного округа. Для приема звонков с 14.00 до 16.00 задействуют несколько телефонных линий.

Волнующие вопросы о жизни округа, безопасности или проблемах коммунального хозяйства и благоустройства можно задать по одному их трех телефонов: 8 (495) 680-04-13; 8 (495) 680-04-96; 8 (495) 680-91-94.

Также в ходе прямо линии можно напрямую обратиться к префекту со своей проблемой.

Отметим, что «прямая линия» организуется для рассмотрения и решения проблемных вопросов, волнующих жителей Северо-Восточного административного округа.