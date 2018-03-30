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18 апреля будет проведена «Прямая линия» с префектом СВАО
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18 апреля будет проведена «Прямая линия» с префектом СВАО 

Управа района Бабушкинский 30 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
18 апреля 2018 года жителей СВАО приглашают принять участие в «Прямой линии» префекта Северо-Восточного административного округа. Для приема звонков с 14.00 до 16.00 задействуют несколько телефонных линий.
Волнующие вопросы о жизни округа, безопасности или проблемах коммунального хозяйства и благоустройства можно задать по одному их трех телефонов: 8 (495) 680-04-13; 8 (495) 680-04-96; 8 (495) 680-91-94.
Также в ходе прямо линии можно напрямую обратиться к префекту со своей проблемой.
Отметим, что «прямая линия» организуется для рассмотрения и решения проблемных вопросов, волнующих жителей Северо-Восточного административного округа.
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