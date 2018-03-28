Липовую аллею с полуторавековой историей планируют восстановить в Рузском округе

В Рузском городском округе Подмосковья планируют восстановить липовую аллею, посаженную в 1860-х годах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вопрос, действительно, очень важный, мы проводим большую работу по восстановлению усадеб, по озеленению. Здесь, фактически, два в одном. Давайте подумаем, как благоустроить эту территорию, сделать ее местом отдыха. Вопрос, конечно, не одного дня, но начинать эту работу надо», — сказал Тарханов.

По словам местных жителей, ранее данная аллея вела к конюшням одной из усадеб.