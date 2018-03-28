Общественный совет ФСБ разместит материалы о втягивании молодежи в терроризм через соцсети

"В ходе заседания члены Совета обсудили роль гражданского общества в противодействии вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей, — отметили в ЦОС. — Принято решение совместно с НАК организовать размещение на официальном интернет-сайте Общественного совета тематических материалов, предостерегающих молодежь от втягивания в террористическую деятельность через социальные сети". В состав экспертной группы НАК рекомендован Сергей Солдатенков (гендиректор ПАО «Мегафон» ).

Как подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов , современные средства коммуникации играют существенную роль при вербовке россиян, особенно молодежи, в незаконные вооруженные формирования, «это не единичный пример того, как технологические и социальные новшества используются террористами в своих грязных целях».

"Мы полагаем, что наша общая с компетентными органами задача — не скатываясь к жесткой цензуре и бездумному запретительству, усилить информационное противодействие таким агитаторам и вербовщикам по всем возможным каналам, одновременно работая над повышением его эффективности", — отмечает Титов. Он высказал уверенность, что участие в экспертно-консультативной группе НАК поможет найти новые подходы к решению этой задачи.

Кроме того, члены Общественного совета ознакомились с планом мероприятий, приуроченных к юбилею образования подразделений военной контрразведки. Предполагается публикация в ряде СМИ статей, освещающих наиболее яркие страницы ее истории, адресная помощь ветеранам органов безопасности в войсках, а также посещение курсантами выставок в галерее народного художника СССР Шилова.