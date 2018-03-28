В СЗАО прошел сбор организаций округа с уполномоченными ГО и ЧС

В Выставочном Маркетинговом центре Северо-Западного административного округа по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, корп.1, проведен организационно-методический сбор с уполномоченными ГО и ЧС организаций СЗАО города Москвы

На плановом занятии, которое проводится ежемесячно, в первую очередь заместитель начальника Управления по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ Ашот Затиев обратил внимание на обеспечение пожарной безопасности на предприятиях округа.

Главный специалист Управления СЗАО Департамента ГОЧСиПБ Алёна Зивилева довела до участников сбора информацию по созданию, подготовке, оснащению и применению в организациях нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), также процитировала нормативно-правовые документы в области ГО и защиты от ЧС.

Кроме того, уполномоченные ГО и ЧС получили необходимые сведения об окружных соревнованиях НАСФ и НФГО организаций СЗАО, которые пройдут 27 апреля 2018 года на базе учебно-спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь».

В заключение занятия Ашот Затиев наградил представителей организаций округа почётными грамотами за активную работу в 2017 году по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.