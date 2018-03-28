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Цветочный трипс выявили в Подмосковье в горшечных растениях из Нидерландов
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Цветочный трипс выявили в Подмосковье в горшечных растениях из Нидерландов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Зараженные цветочным трипсом горшечные растения сенполии нашли на складе временного хранения в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений сенполии в количестве 128 штук, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
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