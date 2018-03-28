Эксперт выявил связь групп поддержки Грудинина с распространителями фейков о Кемерово 

«Это свидетельствует о том, что не вполне чистоплотный бизнесмен, участвуя в президентских выборах, нанимал не вполне чистоплотных „интернет-бойцов“, — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он пояснил, почему многие интернет-группы поддержки Павла Грудинина растиражировали ложные сведения о трагедии в Кемерово.
В ряде групп в соцсетях, которые были созданы для предвыборной кампании кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, в последние дни стали появляться уже разоблаченные ложные сообщения о сотнях жертв трагедии в кемеровском ТРК „Зимняя вишня“. В частности, фейки размещены в группах „Павел Грудинин — наш президент“ „Павел Грудинин — наш народный президент!“ в „Одноклассниках“ и группе „ПДС НПСР за Павла Грудинина“ в сети „Вконтакте“.
»Это свидетельствует о том, что не вполне чистоплотный бизнесмен, участвуя в президентских выборах, нанимал не вполне чистоплотных «интернет-бойцов», — полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — У этих «бойцов», с одной стороны, нет ни совести, ни понимания того, что можно, а что нельзя. С другой стороны, они чувствуют безнаказанность. И наконец, деньги не пахнут».
К счастью, тему раскачать они так и не сумели, отмечает Мартынов. «Дестабилизации достичь не удалось. Но то, что это тревожные звоночки, очевидно», — подчеркивает политолог. Необходимо понимать, в какой ситуации ведется эта кампания по намеренной дезинформации, указывает Мартынов.
«Это и антироссийский шабаш в Британии, и в целом, активно работающий фронт боевой пропаганды против российского общества. Инструментом переноса этого боевого пропагандистского контента являются мессенджеры и соцсети, доставляющие информацию «прямо в голову» потребителя», — подчеркивает собеседник.
Эксперт напоминает о том, что одним из источников интернет-вбросов, которые использовали «блогеры-трупоеды» был украинский пранкер Евгений Вольнов. Напомним, появились данные о том, что данные о том, что Вольнов действовал не по собственной инициативе, а с подачи украинских спецслужб.
«Волну подхватили некоторые российские топ-блогеры, и как уже стало известно, группы, поддерживавшие одного из кандидатов в президенты. Допускаю, что кто-то из этих виртуальных активистов принял в этом участие ради хайпа, как сейчас говорят. Но мне представляется, что основные провокаторы, безусловно, работают за определенные «печеньки», — подчеркивает Мартынов.
Собеседник призвал на будущее «понимать, как надо реагировать на информационные поводы».
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что после трагедии в Кемерово начались вбросы через соцсети, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие. После появления сведений о «сотнях трупов» кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших, однако инициативная группа жителей после визита в морги не нашла «сотен трупов».