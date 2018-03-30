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Воронежский заповедник показал видео с новорождёнными бобрятами
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Воронежский заповедник показал видео с новорождёнными бобрятами 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Малыши появились на свет в середине марта. Видео с новорождёнными детёнышами бобров появилось на официальной странице Воронежского заповедника в YouTubе, в четверг, 29 марта. На кадрах видно, как оба родителя заботятся своём потомстве. — Та семья, которая проживает в бобронариуме, относится друг к другу с нежностью, по камерам наблюдения видно, как они ухаживают один за другим. Это действительно преданные животные, с такой же любовью и заботой они относятся к своим малышам. Пара хоть и молодая, но уже опытная, это не первые их дети, — рассказала специалист бобропитомника Воронежского заповедника Людмила Деревенских.
Известно, что молодая пара животныхпереехала в бобронариум в октябре 2017 года и сразу занялась продолжением рода. Детёныши появились на свет 15 марта — чуть раньше срока. Пополнение планировалось в апреле. Несмотря на то, что малыши оказались «ранними пташками», чувствуют они себя хорошо, говорят в заповеднике. — Здесь для животных созданы все условия: вода комфортной температуры, большая территория с кормовой площадкой, уютная хатка. Среда, близкая к естественной, сыграла положительную роль для появления потомства. Как правило, бобриха вынашивает детенышей около 3,5 месяцев — от 105 до 114 дней. И в основном потомство рождается в апреле, — пояснила Людмила Деревенских. Пока новорождённые питаются только материнским молоком, прикармливать их начнут примерно в возрасте трёх недель. Пол малышей определить трудно. Он станет известен лишь в декабре, когда специалисты заповедника будут проводить контрольное взвешивание и чипирование животных.
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