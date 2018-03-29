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Космическое такси: Илон Маск доставит астронавтов на МКС
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Космическое такси: Илон Маск доставит астронавтов на МКС 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Следующий год должен стать важным для космической отрасли, как с экономической, так и с идеологической стороны. NASA планирует нарушить монополию России на доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Вывод грузов на околоземную орбиту (и даже машин к Марсу) с помощью частных компаний уже стал привычным явлением. Но столь же незыблемы были и позиции Роскосмоса, который с 2011 года доставлял «Союзами» космонавтов всех стран, отправляющихся на МКС.
Материальный интерес
Согласно документу с проектом бюджета NASA на следующий год в апреле 2019 должна состояться первая частная миссия к МКС, в рамках которой на борт станции будет доставлен экипаж. Перспектива подобного шага не только подорвет монополию «Роскосмоса» на доставку космонавтов на орбиту, но и породит будущую мини-гонку в космосе. А гнаться есть за чем — с 2007 по 2017 год «Роскосмос» получил за услуги доставки космонавтов почти $3,5 млрд, и на эти деньги претендует больше, чем два игрока.
Как можно догадаться, одним из основных претендентов на лидерство является компания миллиардера Илона Маска Space X и ее проект Crew Dragon, известный также как Dragon 2.
Пока землян отвлекали созданием и стартом сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, Space X параллельно вела работу над собственными космическими кораблями. Ее грузовой Dragon уже доказал, что доставлять грузы на МКС может и Илон Маск.
Несколько сотен миллионов в год, которые компания SpaceX может «отгрызть» у «Роскосмоса» — не единственный стимул для компании Илона Маска. Его космическая корпорация заключила контракт с NASA на $2,6 млрд на разработку и сертификацию пилотируемого корабля для полетов на МКС. Dragon Crew на орбиту способна доставить уже существующая Falcon 9.
У Маска и «Роскосмоса» есть еще один конкурент. Частный пилотируемый корабль делает и компания Boeing. Она также имеет контракт с NASA (на сумму до 4,3 миллиардов долларов) и проект собственного корабля, который развивается буквально «ноздря в ноздрю» с детищем Маска. Речь идёт от аппарате Boeing Starliner, «космической капсуле XXI века». Проект Boeing выводится на орбиту ракетой-носителем Atlas 5. Она также уже существуют и достаточно давно используется, но ее старт обходится значительно дороже, чем у Falcon 9.
Отметим, что первый пилотируемый полет американского корабля не отменит использования «Союзов», они также значатся в проекте бюджета.
Деньги — не главное
Кроме материального интереса, битва SpaceX и «Боинга» идет за звание первого создателя частного пилотируемого комического корабля. Хотя SpaceX чаще мелькает в космических новостях, но именно «Боинг» стояла у истоков космических успехов США. В частности принимала участие в разработке ракеты Saturn-V, лабораторного модуля Destiny для МКС и даже сверхсекретного военного аппарата X-37b. Учитывая историю компании, её вес в американской индустрии и связи с госструктурами, автор не стал бы записывать проект Starliner в аутсайдеры.
Несколько особняком от рассмотренных выше проектов стоит многоразовый корабль Orion компании Lockheed Martin. Аппарат сможет не только восстановить сообщение американцев с МКС, но и стать основой для лунной и даже марсианской миссий NASA. Он уже был испытан в космосе: в 2014 году Orion был выведен на орбиту носителем Delta IV Heavy. В будущем NASA планирует использовать его в связке с мощной ракетой SLS, способной обеспечить доставку космонавтов к спутнику Земли и даже к Красной планете.
Кто будет первым на Луне
Против проекта Orion играет чрезмерная дороговизн стартов SLS — она оценивается в $500 млн против $90 млн у Falcon Heavy. Поэтому не стоит рассчитывать на использование Orion на земной орбите.
Зато именно SLS и Orion особо полюбились американским конгрессменам — во время последних слушаний именно на эти два проекта добавили больше всего средств. Руководитель пилотируемой программы NASA Билл Герстенмайер отметил, что для миссий к Луне, в частности на проектируемую окололунную станцию, будет использована SLS, потому что Falcon Heavy имеет несколько худшую грузоподъемность.
Впрочем, Илон Маск планировал облет космонавтами Луны и без помощи со стороны NASA — идет негласное соревнование, кто первый это сделает в XXI веке.
Бюджет еще могут скорректировать в NASA, а технологические трудности — отодвинуть старт. Но, к сожалению, американцы стараются повторить успехи России (СССР), такие как доставка людей на МКС. Через год или чуть позднее Россия потеряет возможность гордиться уникальной технологией доставки людей на станцию. Тем временем в США разворачивается битва за будущее не только бизнеса по доставке грузов и космонавтов к МКС, но и всей космической отрасли в целом.
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