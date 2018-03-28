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В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
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В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Швейцарии — Федеральный совет — осудило на состоявшемся в среду заседании покушение с использованием химического отравляющего вещества в Солсбери, однако в отличие от властей ряда других западных стран оно не приняло каких-либо репрессивных мер в отношении России. Из заявления официального представителя правительства Андре Симонцци, переданного в бюро ТАСС в Женеве, явствует, что в Берн придает «центральное значение» расследованию инцидента, призывая предать огласке «детали», которые позволят установить ответственных.
"Федеральный совет на своем заседании в среду обсудил атаку и самым решительным образом ее осудил", — говорится в заявлении. Правительство подчеркнуло, что применение химического оружия «противоречит международному праву и запрещено при любых обстоятельствах». В этой связи «Федеральный совет призывает к тому, чтобы был пролит свет на детали, касающиеся ответственности в этом деле».
"Центральное значение имеет расследование оснований этого преступления и происхождения боевого [отравляющего химического] вещества, которое сейчас проводится британскими властями и Организацией по запрещению химического оружия, — отмечается в заявлении. — Ответственные должны быть наказаны.
Как указывает в этой связи в своем выпуске за среду газета Le Temps, «Швейцария предпочитает обождать, пока не будут установлены официальные доказательства» в деле об отравлении в Солсбери. «Такой осторожный подход приветствуют все члены парламентской комиссии по внешней политике», — констатирует издание.
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).
Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.
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