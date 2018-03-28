В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Швейцарии — Федеральный совет — осудило на состоявшемся в среду заседании покушение с использованием химического отравляющего вещества в Солсбери, однако в отличие от властей ряда других западных стран оно не приняло каких-либо репрессивных мер в отношении России . Из заявления официального представителя правительства Андре Симонцци, переданного в бюро ТАСС в Женеве, явствует, что в Берн придает «центральное значение» расследованию инцидента, призывая предать огласке «детали», которые позволят установить ответственных.

"Федеральный совет на своем заседании в среду обсудил атаку и самым решительным образом ее осудил", — говорится в заявлении. Правительство подчеркнуло, что применение химического оружия «противоречит международному праву и запрещено при любых обстоятельствах». В этой связи «Федеральный совет призывает к тому, чтобы был пролит свет на детали, касающиеся ответственности в этом деле».

"Центральное значение имеет расследование оснований этого преступления и происхождения боевого [отравляющего химического] вещества, которое сейчас проводится британскими властями и Организацией по запрещению химического оружия , — отмечается в заявлении. — Ответственные должны быть наказаны.

Как указывает в этой связи в своем выпуске за среду газета Le Temps, «Швейцария предпочитает обождать, пока не будут установлены официальные доказательства» в деле об отравлении в Солсбери. «Такой осторожный подход приветствуют все члены парламентской комиссии по внешней политике», — констатирует издание.

Люксембург и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве , его примеру последовали Болгария Словакия , при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).