Судей предлагается распределять на процессы по жребию

Самые резонансные предложения: вводится обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний, дела среди судей предлагается распределять с помощью автоматической системы, чтобы исключить человеческий фактор. А также вводится новое наказание для судей — их будут понижать в квалификационном классе.

"Законопроект направлен на повышение прозрачности правосудия и укрепление независимости судей, — сказал «РГ» председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Введение аудиопротоколирования — давно назревшая мера, она позволит обеспечить объективную и полноценную фиксацию хода судебного заседания".

По его словам, секретари судебных заседаний далеко не всегда обладают навыками стенографии и, как правило, фиксируют не все. В связи с этим участники процессов часто предъявляют претензии к протоколам, которые, по их словам, многое упускают, а то и искажают. «Аудиопротокол позволит избежать таких споров, — сказал Владимир Груздев. — Необходимо шире внедрять и видеопротоколирование». При этом вместе с аудиозаписью будет вестись и обычный письменный протокол.

"Это очередной значимый законопроект, внесенный а Госдуму президентом России, в рамках масштабной судебной реформы в стране, — полагает адвокат Виктория Данильченко . — В соответствии с действующим законодательством лица, участвующие в деле, либо гражданин, присутствующий в открытом судебном заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства. А вот такая обязанность суда должна привести к более правильному и всестороннему рассмотрению дел. Кроме того, это также облегчит участникам процесса подготовку процессуальных документов, например, замечаний на протокол судебного заседания, к судебным прениям и т.д. "

Процедуры распределения дел между судьями должна быть прозрачной и объективной

Согласно проекту носители информации, полученной с использованием аудиозаписи, стенографирования и иных технических средств, приобщаются к протоколу. Как говорится в предлагаемых поправках в УПК, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны процесса должны будут подать в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. После этого стороны в течение трех суток получат протоколы для ознакомления. Попросить протоколы смогут и иные участники заседания, например, свидетели, чтобы узнать, правильно ли зафиксированы их слова. Таким заявителям предоставят не весь протокол, а только те части, которые касаются непосредственно их.

Другая новация — автоматическое распределение дел. Эта идея обсуждалась достаточно давно. Ее суть в том, чтобы полностью исключить человеческий фактор из процедуры распределения дел между судьями. Вся система должна быть прозрачной и объективной. Как поясняют эксперты, автоматизированная информационная система будет учитывать нагрузку и специализацию судей и исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе разбирательства. Проще говоря, никто не сможет сделать так, чтобы дело попало к удобному для него судье. Под словом «удобный», кстати, вовсе не обязательно подразумевается коррупция или сговорчивость человека в мантии. Вполне может быть, что кем-то из будущих участников процесса подмечено: такой-то судья в определенных делах всегда принимает такие-то решения, например, назначает наказание по верхней планке. И потому хочется, чтобы именно этот судья рассматривал дело. Но нет, решать, кто проведет процесс, будет жребий.

Также вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей — понижение в квалификационном классе, которое может налагаться за существенное нарушение положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если лицо ранее подвергалось дисциплинарному взысканию.