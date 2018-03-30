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«Парламент за 60 секунд». 30 марта
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«Парламент за 60 секунд». 30 марта 

Парламентская газета 12 минут назад
Фото: Парламентская газета
Региональным властям придётся объяснять задержки ввода в эксплуатацию «долевых» долгостроев. Каждый субъект по каждому объекту, по которому он принял решение сдвинуть срок восстановления прав граждан, будет обязан представить обоснование в Минстрой.
Решение Министерства иностранных дел России о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге и высылке из страны 60 американских дипломатов является логичным ответом на действия США и других стран на «дело Скрипаля», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Создание киберполиции поможет в борьбе с пропагандой педофилии в Интернете. С предложением создать при МВД такую структуру выступила директор Мониторингового центра по выявлению опасного контента Анна Левченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Банки освободят от составления финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МФСО). Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документом предложено установить новые правила бухгалтерской отчётности с 1 января 2019 года.
Любой вид торговли алкоголем в организациях, расположенных в жилых домах, необходимо запретить, считает депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев. Ранее в Госдуму внесли проект закона, предлагающий дать регионам право запрещать продажу спиртного в кафе и торговых точках, находящихся в жилых домах.
Парламентская газета: последние новости
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