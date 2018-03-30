«Парламент за 60 секунд». 30 марта

Региональным властям придётся объяснять задержки ввода в эксплуатацию «долевых» долгостроев. Каждый субъект по каждому объекту, по которому он принял решение сдвинуть срок восстановления прав граждан, будет обязан представить обоснование в Минстрой

Создание киберполиции поможет в борьбе с пропагандой педофилии в Интернете. С предложением создать при МВД такую структуру выступила директор Мониторингового центра по выявлению опасного контента Анна Левченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Банки освободят от составления финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МФСО). Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документом предложено установить новые правила бухгалтерской отчётности с 1 января 2019 года.