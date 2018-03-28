«Парламент за 60 секунд». 28 марта

Депутаты от КПРФ предложили ввести прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физлиц и установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для лиц с доходом менее 100 тысяч рублей в год. Соответствующий документ законодатели внесли в Госдуму

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года могут увеличить до 25 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым

Совет Федерации выработал решения по устранению проблем, связанных с задолженностью по военной ипотеке, заявил глава Комитета палаты по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Проживание граждан в квартирах свяжут с правом собственности на жилое помещение. По мнению законодателей, это поможет избавиться от «квартирных рейдеров». Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по жилищной политике и ЖКХ.

Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.

Определять степень опьянения водителей теперь будут не только с помощью алкотестера, но и по анализу крови. Соответствующий закон одобрил Совет федерации. Если содержание чистого алкоголя в крови водителя превысит 0,3 промилле, его могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Регионы обяжут публиковать в интернете реестр детских лагерей и списки детских туристических маршрутов. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Собственники квартир смогут оплачивать услуги ЖКХ напрямую в ресурсоснабжающие организации, минуя управляющие компании. Соответствующий закон поддержал Совет Федерации.

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушения при исполнении гособоронзаказа и увелдичить штрафы для должностных лиц головного исполнителя с 30 — 50 тысяч рублей до 50 — 100 тысяч рублей. Соответствующий проект закона внесён в Госдуму.