Столичный Роспотребнадзор предупредил о недопустимости незаконного использования символики FIFA

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило восемь сайтов, предлагающих реализацию продукции с символикой Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) без разрешения правообладателя. Об этом сообщили в пресс-службе управления, предупредив о недопустимости незаконного использования символики.

«Управление Роспотребнадзора по Москве информирует потребителей и организации, осуществляющие оборот товаров, что в связи с проведением на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 положениями федерального закона от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Кубка конфедераций FIFA 2017 и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены дополнительные требования, направленные на защиту имущественных прав FIFA (в том числе принадлежащих FIFA прав в отношении объектов интеллектуальной собственности), связанных с осуществлением указанных мероприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о товарных знаках FIFA размещена в государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей, а также на сайте официального представителя FIFA.

«За период подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 управлением установлены восемь сайтов, предлагающих реализацию продукции с символикой FIFA, без наличия соответствующего соглашения с правообладателем таких товарных знаков. В этой связи в судебные органы подано восемь исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Иски находятся в стадии рассмотрения», — заключили в пресс-службе.