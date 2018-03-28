Обновленный Ил-96 ожидает ребрендинг

Единственный российский широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер после модернизации получит новое обозначение — Ил-496. Необходимость этого связана с тем, что создаваемый лайнер является не просто модификацией Ил-96. Фактически речь идет о новом самолете, рассказал «Известиям» источник в авиапроме. Новый лайнер презентуют в конце следующего года. Программа его создания предполагает производство одного опытного образца и шести серийных экземпляров. Как ожидается, первый серийный самолет будет построен в 2020 году. В чем будет заключаться модернизация Ил-96?

Юрий Сытник член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России «Крыло, управление, шасси, стабилизатор и хвостовое оперение будет Ил-96. Желательно бы, чтобы модернизированные двигатели, которыми сейчас занимаются » Пермские моторы », у них будет где-то на 15-20%, они обещают меньше расход топлива. То есть, если у Ил-96-400М расход топлива был в районе семи тонн, то если это на 20%, это полторы тонны минус, это, получается, пять с половиной тонн. Это уже приближаемся к лучшим зарубежным аналогам, это Boeing-747, 767, 777. Ну, а сам салон тоже важно переделать, потому что есть легкие конструкции кресел, есть безопасный салон в случае задымления, пожара, грубой посадки, чтобы это было более надежным и безопасным для пассажиров, поэтому будут переделывать салон».

Кто будет эксплуатировать обновленный Ил-96?

Роман Захаров независимый аналитик «У нас просто нет потенциального рынка для дальнемагистральных лайнеров, который бы окупил их создание и разработку, даже обновление. Просто нет физически. Причем я сейчас говорю не только о России, а о тех потенциальных покупателях, которые могли бы найтись на этот рынок в других странах. Дело в том, что конкуренция здесь очень высока, хотя вроде бы существуют практически только два производителя, которые так активно между собой конкурируют, но все же. Именно за дальнемагистральными рынок гражданских авиалайнеров. Тем не менее, основной вопрос: большая стоимость подобных судов, небольшая емкость рынков относительно и срок службы. В настоящее время, например, выходят на рынок даже суда, которые эксплуатировались еще пять-шесть лет назад в очень приличных авиакомпаниях, их дешевле просто взять в лизинг менее богатым авиаперевозчикам и так далее. Поэтому никаких перспектив в этом плане экономическом нет, соответственно, это чисто политический проект, возможно, он также послужит дальнейшему развитию нашей авиапромышленности, нашей конструкторской мысли, и в этом плане его надо поддерживать, наверно, это патриотично, по крайней мере. Но, с точки зрения экономической целесообразности, проект совершенно не нужный. Из тех, кто мог бы закупить это судно, из всех стран, из всех авиакомпаний, в том числе сотрудничающих с нами, все уже летают и очень успешно на судах конкурентов, то есть у нас два основных производителя — Boeing и Airbus».

В компании-разработчике «Известиям» не стали комментировать планы ребрендинга Ил-96. Там лишь отметили, что рассчитывают до конца нынешнего года подготовить всю техническую документацию на постройку первого опытного образца модернизированного самолета, который проходит под обозначением Ил-96-400М.