В Сходне построят храм Вознесения Господня

Строительство нового храма Вознесения Господня началось в Химках . Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

— В Троицком храме в год 80-летия со дня мученической кончины преподобномучениц Сходненских Наталии, Екатерины и Елены состоялось богослужение, которое возглавил Владыка Роман, епископ серпуховский, викарий Московской епархии. В литургии также приняли участие благочинный церквей Химкинского округа отец Артемий Гранкин и духовенство Московской епархии. В день проведения Божественной литургии на территории храмового комплекса Матроны Московской был заложен камень на месте строительства нового храма Вознесения Господня, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в этот день посетили храм сотни жителей, в том числе и глава городского округа Дмитрий Волошин

— Такие события являются историческими для Химок. Благие дела, как строительство нового прихода, очень важны для духовного развития городского округа. Мы, как представители власти будем помогать нашему благочинию, — заключил Волошин.

Напомним, храмовый комплекс Матроны Московской расположен в г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д. 2/10. (то)