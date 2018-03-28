Ещё
В Сходне построят храм Вознесения Господня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сходне построят храм Вознесения Господня 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Строительство нового храма Вознесения Господня началось в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
— В Троицком храме в год 80-летия со дня мученической кончины преподобномучениц Сходненских Наталии, Екатерины и Елены состоялось богослужение, которое возглавил Владыка Роман, епископ серпуховский, викарий Московской епархии. В литургии также приняли участие благочинный церквей Химкинского округа отец Артемий Гранкин и духовенство Московской епархии. В день проведения Божественной литургии на территории храмового комплекса Матроны Московской был заложен камень на месте строительства нового храма Вознесения Господня, — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в этот день посетили храм сотни жителей, в том числе и глава городского округа Дмитрий Волошин.
— Такие события являются историческими для Химок. Благие дела, как строительство нового прихода, очень важны для духовного развития городского округа. Мы, как представители власти будем помогать нашему благочинию, — заключил Волошин.
Напомним, храмовый комплекс Матроны Московской расположен в г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д. 2/10. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На улице 4-я Новоселки научат работать с бумагой В Молжаниновском расширили штат участковых Жители САО обсудят с префектом предоставление льгот социально незащищённым группам населения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово209
Путин решил судьбу Тулеева80
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине194
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке353
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение