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В России предложили установить ответственность за фейки о ЧС
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В России предложили установить ответственность за фейки о ЧС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Член Общественной палаты России Илья Ремесло предложил начать общественное обсуждение поправок в законодательство об ответственности за распространение вбросов о чрезвычайных происшествиях.
По его словам, законодательство должно касаться «заведомо ложных сведений о чрезвычайных происшествиях». «Площадкой для обсуждения поправок предлагаю сделать Общественную палату России, с привлечением широкого круга представителей общественности и СМИ», — написал он в своем Facebook.
По его словам, главной задачей должно стать создание «работающего механизма борьбы с информационными вбросами» — альтернативы «закрытому интернету».
«Основная проблема заключается в отсутствии законодательной ответственности за распространение сведений о деятельности государственных органов или о событиях вроде чрезвычайных происшествий. Законодательство (и гражданское, и уголовное) защищает от распространения заведомо ложных сведений частных лиц, но не учитывает интересы общества и государства», — сказала она.
По его словам, можно защищать от клеветы граждан и компании, но «государство и общество почему-то не являются объектом защиты».
«Необходимо продумать механизм, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, затрагивающие общественную и государственную безопасность. Государство должно получить право не только привлекать к ответственности нарушителей, но и оперативно опровергать вбросы в тех же СМИ и блогах, в которых они были распространены», — заявил он.
Ремесло добавил, что Общественная палата приглашает к обсуждению всех заинтересованных лиц.
Напомним, после вброса о якобы сотнях трупах после пожара в ТЦ кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших, однако инициативная группа жителей после визита в морги не подтвердила слухи.
Позже был составлен список блогеров-«трупоедов», сеявших панику после трагедии в Кемерово. Фейковую информацию, как выяснилось, распространил украинский пранкер Евгений Вольнов, который сообщил в морг от имени сотрудника МЧС о «более чем 300 погибших». Вброс о сотнях погибших он, судя по всему, подготовил совместно со структурами ВСУ. Следственный комитет России уже занялся действиями Вольнова.
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.
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