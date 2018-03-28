В России предложили установить ответственность за фейки о ЧС

По его словам, законодательство должно касаться «заведомо ложных сведений о чрезвычайных происшествиях». «Площадкой для обсуждения поправок предлагаю сделать Общественную палату России, с привлечением широкого круга представителей общественности и СМИ», — написал он в своем Facebook.

По его словам, главной задачей должно стать создание «работающего механизма борьбы с информационными вбросами» — альтернативы «закрытому интернету».

«Основная проблема заключается в отсутствии законодательной ответственности за распространение сведений о деятельности государственных органов или о событиях вроде чрезвычайных происшествий. Законодательство (и гражданское, и уголовное) защищает от распространения заведомо ложных сведений частных лиц, но не учитывает интересы общества и государства», — сказала она.

По его словам, можно защищать от клеветы граждан и компании, но «государство и общество почему-то не являются объектом защиты».

«Необходимо продумать механизм, при котором можно оперативно пресекать информационные вбросы, затрагивающие общественную и государственную безопасность. Государство должно получить право не только привлекать к ответственности нарушителей, но и оперативно опровергать вбросы в тех же СМИ и блогах, в которых они были распространены», — заявил он.

Ремесло добавил, что Общественная палата приглашает к обсуждению всех заинтересованных лиц.

Напомним, после вброса о якобы сотнях трупах после пожара в ТЦ кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших, однако инициативная группа жителей после визита в морги не подтвердила слухи.