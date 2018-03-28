«Время выводов»: Ирена Понарошку рассказала, как обеспечить безопасность в ТЦ

35-летняя телеведущая Ирена Понарошку, как и многие знаменитости, не могла не отреагировать на трагедию, которая 25 марта произошла в Кемерове . Она скорбит вместе с людьми, которые чувствуют чужую боль, но призывает не просто страдать, а сделать выводы. Она узнала, как обезопасить себя в общественных местах, поделилась этой информацией и призвала не оставлять ЧП без должного внимания.

Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни как минимум 64 человек, из них более 40 — дети. Звезды шоу-бизнеса, как и другие жители страны, скорбят с людьми, которых коснулась беда. Телезвезда Ирена Понарошку назвала конструктивное решение проблемы — по ее мнению, в первую очередь каждый должен думать о себе сам: «Дни траура — время тишины и выводов. Если этот страшный урок пройдет бесследно, значит, все невинные жертвы были напрасны и трагедия повторится снова! Самое трезвое и конструктивное, что я прочитала за эти дни — предложение, оказавшись в ТЦ, кинотеатре, цирке, поликлинике, спортивном комплексе не полениться и дернуть ручку двери аварийного выхода — открыта ли? Если нет — снимать видео и выкладывать в соцсети!»

Ирена Понарошку обращает внимание на то, что у пожарных щитов и планов эвакуации расположены таблички с указанием имен ответственных за обеспечение безопасности. В случая обнаружения нарушений следует распространять информацию в интернете, чтобы она доходила к тем, кто может повлиять на ситуацию: «Это касается не только посетителей, но и сотрудников — ведь вы тоже рискуете своим здоровьем и жизнью, если закрываете глаза на нарушение норм противопожарной безопасности!» Знаменитость отметила, что в крупных современных ТЦ аварийные выходы разблокируются автоматически при срабатывании тревоги. Понарошку призывает, приходя с ребенком игровой центр или кинотеатр, находить глазами или спрашивать у сотрудников, где расположен ближайший эвакуационный выход и показывать его детям, чтобы в случае опасности те знали, куда бежать, кроме эскалаторов и лифтов.

Ирену интересует, почему детские развлекательные центры зачастую располагаются на последних этажах торговых центров. Хотя по правилам проектирования общественных зданий их размещение разрешается на расстоянии не более 20 метров от эвакуационного выхода и не выше второго этажа: «Сейчас много пишут, что вся страна погрязла в коррупции, взяточничестве и халатности. Но даже в нашей стране есть предприниматели и команды, для которых репутация и человеческие жизни — не пустые слова». Звезда напомнила о том, что многим не нравятся учебные эвакуации, но, как показывает горький опыт, они необходимы. Ирена Понарошку выразила надежду, что скорбь и страх, которые поглотили сердца людей в эти сложные дни, сможет вылечить время, но те не забудут тяжелый урок.

Поклонники благодарны Ирене за информацию: «Я теперь в торговые центры с ребенком ни ногой!» «Хорошо, что рассказали, я много полезного узнала». «Все правильно, и взрослые и дети должны это знать». «Как горько осознавать, в каком мире мы с вами живем…» «Господи, словами не передать, как больно узнавать такие новости, земля им пухом…» «Да, почему детские заведения в ТЦ как раз на последних этажах всегда? Там в обычное время лабиринт целый, пока зайдешь, туда-сюда, а в случае паники так вообще беда».

А ранее мы сообщали, как научить детей правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Будем надеяться, что советы не пригодятся на практике, но в теории все должны знать, что делать в случае пожара или другого происшествия, не впадая в панику.