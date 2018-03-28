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Опубликован список тротуаров, которые отремонтируют в Орле
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Опубликован список тротуаров, которые отремонтируют в Орле 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управление городского хозяйства и транспорта Орла сформировало предварительный перечень тротуаров, которые необходимо отремонтировать в этом году.
В список вошло 26 объектов:
тротуар по ул. Максима Горького до ул. Комсомольская
участок тротуара от ул. Гагарина до ул. Комсомольская
тротуар по ул.1-я Посадская (от ул. Гагарина до ул. Комсомольская)
тротуар по ул. Комсомольская от дома №340 до ул. Кромская (от дома №368 до дома №378)
тротуар по ул. 60-лет Октября (от ул. Октябрьская до ул. М. Горького)
тротуар по ул. Привокзальная
тротуар по ул. Латышских Стрелков (от ул. Авиационная до Карачевского шоссе)
тротуар по ул. Новосильская (от ул. Фомина до ул. 3-я Курская)
тротуар по ул. Красина (от ул. Черкасская до дома №101 по ул. Нормандия-Неман)
тротуар по ул. Плещеевская (от Наугорского шоссе до ул. Парижской Коммуны)
тротуар по ул. Фомина (в районе Атлантиды)
тротуар по ул. Ляшко (от дома №84 до дома №94)
тротуар по ул. Зои Космодемьянской
тротуар по ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерской до бульвара Победы)
тротуар по ул. Матросова
тротуар по ул. Выставочная
тротуар по ул. Поселковая
тротуар по ул. Тимирязева
тротуар по ул. Раздольная (от ул. Рощинская до дома №100)
тротуар по ул. Гагарина
тротуар по ул. Калинина
тротуар по ул. Генерала Родина (от ул. Полесская до дома №56)
тротуар по пер. Пищевой
тротуар по ул. Пушкина (от дома №214 до ул. Старо-Московская)
тротуар по ул. 1-я Курская (от пер. Речной до ул.Русанова)
тротуар по ул. Брестская в районе Тургеневского моста к типографии «Труд».
По информации начальника УКХ Орла Светланы Климовой, в настоящее время готовится проектно-сметная документация. Стоимость ремонта составляет 53,5 млн рублей. В региональный департамент строительства, ТЭК и ЖКХ направлено письмо о рассмотрении возможности выделения денежных средств из Дорожного фонда.
Сообщение Опубликован список тротуаров, которые отремонтируют в Орле появились сначала на РИА 57.
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