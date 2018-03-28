Сотрудники «Вечерей Москвы» получили грамоты от военкома столицы 

В среду, 28 марта, официальный представитель Московского военкомата Вадим Веденин вручил почетные грамоты военкома столицы генерал-майора Виктора Щепилова первому заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Алексея Белянчева и заместителю главного редактора Алексею Зернакову.
— Мы благодарны «Вечерке» за большую работу по освещению мероприятий, проводимых военкоматом совместно с правительством Москвы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, — заявил Вадим Веденин. — Примечательно, что в этом году и наш военкомат, и «Вечерняя Москва» отмечают юбилеи. Нам — 100 лет, а вам — 95. Московский военкомат и «ВМ» сотрудничают давно. «Вечерняя Москва» активно освещает события, связанные с призывом на военную службу. Особое внимание издание уделяет истории Великой Отечественной войны и подвигу тех, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу.
На страницах газеты регулярно выходят материалы, посвященные героям войны. Все это — наша общая задача по воспитанию молодежи, которая должна помнить историю родного Отечества. Также, совместно с военкоматом и департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы, газета реализует программу «Служу на флагмане — служу столице» по отправке призывников на флагман Черноморского флота — крейсер «Москва», шефство над которым руководство издания взяло несколько лет назад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил редакцию «Вечерней Москвы» с приближающимся юбилеем и ответил на вопросы журналистов
«Вечерняя Москва» никогда не забудет героев