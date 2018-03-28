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Англия собирается лишать виз богатых россиян
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Англия собирается лишать виз богатых россиян 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
В Англии решили разобраться, кто все эти русские богачи, которые приезжали и селились в Великобритании последние 10 лет, и узнать, каким путем они заработали эти деньги.
Министр внутренних дел Амбер Радд распорядился провести расследование, чтобы выяснить, кто из россиян получил так называемую «визу инвестора» — их выдают людям, которые имеют в Соединенном Королевстве собственности минимум на 2 млн фунтов стерлингов. С 2008 по 2015 году такую визу приобрели порядка 700 граждан РФ.
“Раньше было достаточно заплатить деньги и получить визу, — рассказала глава комиссии по расследованию Ивет Купер, — Не было никаких проверок со стороны банков или полиции. ”
Чиновница посоветовала полиции запросить у обладателей таких виз информацию, каким образом нажиты такие деньги, чтобы на основании этих данных сделать вывод, нужно ли применять к ним какие-либо меры.
В ведомстве отметили, что только за прошлый год наплыв желающих получить «золотую» визу увеличился на 30%.
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