Мэттис: Россия предпочитает быть «стратегическим соперником»

Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она разорвала отношения между НАТО Москвой . По мнению американского министра обороны Джима Мэттиса, Россия решила стать стратегическим соперником США и НАТО.

«Альянс НАТО пытался наладить партнерство, для чего был создан Совет Россия-НАТО, — заявил Мэттис репортерам 27 марта. — Есть механизм, позволяющий нам работать вместе. Я думаю, многие люди моего возраста помнят, как российские морские пехотинцы вместе с американскими морскими пехотинцами готовились в Северной Каролине к совместной работе в составе миротворческих и гуманитарных миссий ООН ».

Но эта попытка наладить партнерство с Россией не увенчалась успехом.

«К сожалению, из-за решения России это дело прошлого, — заявил Мэттис. — Сегодня это не стоит в планах, так как Россия решила быть стратегическим соперником, даже позволяя себе безрассудные поступки. Это единственное, что можно сказать ни в чем не повинным людям из Солсбери, которые могли подвергнуться воздействию этого вещества и даже умереть от него».

Мэттис не стал подробно останавливаться на том, в чем причины российской антипатии к НАТО, скажем, на продолжающейся экспансии альянса, придвинувшегося вплотную к усеченным постсоветским границам. Мэттис не стал останавливаться и на тех гарантиях, которые западные лидеры давали бывшему советскому руководителю Михаилу Горбачеву , обещая ему, что НАТО ни на шаг не продвинется на восток от границ Западной Германии . Этот факт подтверждается обнаруженными недавно документами.

Не упомянул Мэттис и о том, что недовольство России альянсом частично вызвано обещаниями администрации Клинтона бывшему российскому президенту Борису Ельцину о том, что так называемое «Партнерство во имя мира» является альтернативой расширению НАТО. Это тоже подтверждается документами того времени. Во многом враждебное отношение России к Западу объясняется тем, что Североатлантический альянс дошел до ее границ и даже осуществил экспансию на постсоветском пространстве.

Тем не менее, Мэттис заявил, что у России еще есть возможности для того, чтобы стать партнером Европы, и что будущее Москвы прочно связано с Европой.

«Россия имеет возможность стать партнером Европы. Ее будущее привязано к Европе, если она смотрит в это будущее. Я думаю, сейчас мы должны признать, что они стремятся к иным отношениям со странами НАТО, — сказал Мэттис. — Что есть, то есть. А выдворение многих российских дипломатов из самых разных стран, включая Австралию , Европу, Северную Америку — оно показывает, что те страны, которые медлили, желая оставить возможность для сотрудничества с Россией, сейчас принимают меры в ответ на действия Путина».

По мнению Мэттиса, скоординированная высылка российских дипломатов является примером того, как либеральный мировой порядок противостоит ревизионистским целям и устремлениям Москвы. «Я думаю, мы должны показать, где все эти демократии стоят вместе, — сказал министр. — Заметьте, символично то, что у всех тех стран, которые высылают российских дипломатов, есть одна общая черта. Где-то правит королева, где-то руководит президент, но все они демократии. Я думаю, именно это их объединяет».