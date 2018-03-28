Мэттис: Россия предпочитает быть «стратегическим соперником» 

Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она разорвала отношения между НАТО и Москвой. По мнению американского министра обороны Джима Мэттиса, Россия решила стать стратегическим соперником США и НАТО.
«Альянс НАТО пытался наладить партнерство, для чего был создан Совет Россия-НАТО, — заявил Мэттис репортерам 27 марта. — Есть механизм, позволяющий нам работать вместе. Я думаю, многие люди моего возраста помнят, как российские морские пехотинцы вместе с американскими морскими пехотинцами готовились в Северной Каролине к совместной работе в составе миротворческих и гуманитарных миссий ООН».
Но эта попытка наладить партнерство с Россией не увенчалась успехом.
«К сожалению, из-за решения России это дело прошлого, — заявил Мэттис. — Сегодня это не стоит в планах, так как Россия решила быть стратегическим соперником, даже позволяя себе безрассудные поступки. Это единственное, что можно сказать ни в чем не повинным людям из Солсбери, которые могли подвергнуться воздействию этого вещества и даже умереть от него».
Мэттис не стал подробно останавливаться на том, в чем причины российской антипатии к НАТО, скажем, на продолжающейся экспансии альянса, придвинувшегося вплотную к усеченным постсоветским границам. Мэттис не стал останавливаться и на тех гарантиях, которые западные лидеры давали бывшему советскому руководителю Михаилу Горбачеву, обещая ему, что НАТО ни на шаг не продвинется на восток от границ Западной Германии. Этот факт подтверждается обнаруженными недавно документами.
Не упомянул Мэттис и о том, что недовольство России альянсом частично вызвано обещаниями администрации Клинтона бывшему российскому президенту Борису Ельцину о том, что так называемое «Партнерство во имя мира» является альтернативой расширению НАТО. Это тоже подтверждается документами того времени. Во многом враждебное отношение России к Западу объясняется тем, что Североатлантический альянс дошел до ее границ и даже осуществил экспансию на постсоветском пространстве.
Тем не менее, Мэттис заявил, что у России еще есть возможности для того, чтобы стать партнером Европы, и что будущее Москвы прочно связано с Европой.
«Россия имеет возможность стать партнером Европы. Ее будущее привязано к Европе, если она смотрит в это будущее. Я думаю, сейчас мы должны признать, что они стремятся к иным отношениям со странами НАТО, — сказал Мэттис. — Что есть, то есть. А выдворение многих российских дипломатов из самых разных стран, включая Австралию, Европу, Северную Америку — оно показывает, что те страны, которые медлили, желая оставить возможность для сотрудничества с Россией, сейчас принимают меры в ответ на действия Путина».
По мнению Мэттиса, скоординированная высылка российских дипломатов является примером того, как либеральный мировой порядок противостоит ревизионистским целям и устремлениям Москвы. «Я думаю, мы должны показать, где все эти демократии стоят вместе, — сказал министр. — Заметьте, символично то, что у всех тех стран, которые высылают российских дипломатов, есть одна общая черта. Где-то правит королева, где-то руководит президент, но все они демократии. Я думаю, именно это их объединяет».
Дейв Маджумдар — редактор «Нешнл Интерест», освещающий военные вопросы.