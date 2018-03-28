В апреле откроется охота на медведя на Вологодчине

С 20 апреля до 20 мая продлится сезон. К этому времени животное выходит из зимней спячки. Это второй срок охоты на медведя на Вологодчине в сезоне 2017-2018 года.

Более 10 тысяч особей насчитали в вологодских лесах осенью прошлого года. Порядка тысячи в сезоне 2017-2018 года отведено на охоту. С августа по октябрь охотники поймали около пятисот особей. При этом запрещается добыча молодняка, самок с медвежатами, а также применение самоловов.

«Каждый охотник обязан знать и соблюдать правила техники безопасности на охоте. Стоит помнить, что охотничье оружие — это источник повышенной опасности. Только строгая дисциплина всех охотников является гарантией безопасности», — обратился к охотникам заместитель Губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

С началом сезона у охотников проверят наличие разрешительных документов и соблюдение требований к охоте.