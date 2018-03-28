Более 4 тысяч счетчиков электроэнергии установят в Подмосковье в 2018 году

4,5 тысячи индивидуальных и общедомовых электросчетчиков установит «Мособлэнерго» в области в 2018 году. Это позволит сэкономить 42 миллиона киловатт‐часов, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу ведомства.

В прошлом году в регионе было установлено две тысячи 895 приборов домового учета. Это позволило сэкономить 37 миллионов

киловатт-часов

электроэнергии

Автоматизация учета электроэнергии — одна из первоочередных задач для сотрудников «Мособлэнерго». Приборы дают возможность собирать информацию о потребленной электроэнергии автоматически, их эксплуатация оказывает положительно сказывается на увеличении полезного отпуска в сети.

Установка счетчиков позволяет не только сократить материальные затраты на оплату электричества, но и выявить неучтенное электропотребление. Это, в свою очередь, позволяет повысить энергоэффективность.