Ещё
Более 4 тысяч счетчиков электроэнергии установят в Подмосковье в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 4 тысяч счетчиков электроэнергии установят в Подмосковье в 2018 году 

360tv.ru 2 часа назад
4,5 тысячи индивидуальных и общедомовых электросчетчиков установит «Мособлэнерго» в области в 2018 году. Это позволит сэкономить 42 миллиона киловатт‐часов, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
В прошлом году в регионе было установлено две тысячи 895 приборов домового учета. Это позволило сэкономить 37 миллионов
киловатт-часов
электроэнергии
Автоматизация учета электроэнергии — одна из первоочередных задач для сотрудников «Мособлэнерго». Приборы дают возможность собирать информацию о потребленной электроэнергии автоматически, их эксплуатация оказывает положительно сказывается на увеличении полезного отпуска в сети.
Установка счетчиков позволяет не только сократить материальные затраты на оплату электричества, но и выявить неучтенное электропотребление. Это, в свою очередь, позволяет повысить энергоэффективность.
Вопросы по долгам за энергоресурсы обсудили на заседании в правительстве Московской области. Мероприятие возглавил зампред правительства региона Дмитрий Пестов. Должниками за топливные энергоресурсы стали более 10 городских округов, главы этих муниципалитетов выступили на заседании. В красную зону по долгам за газ попали 9 городских округов и районов, среди них Подольск, Луховицы, Звенигород и Зарайск.
360tv.ru: последние новости
Подозреваемый по делу о пожаре в Кемерове возглавлял благотворительный фонб Дубна скорбит вместе со всей страной по жертвам трагедии в Кемерове «Мне абсолютно плевать на хайп»: Соболев объяснил, почему удалил видео о погибших в Кемерове спустя сутки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово209
Путин решил судьбу Тулеева80
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине194
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке353
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение