Житель Нижнего Тагила нашел в хлебе ключи

Во вторник в группе «Черный список Тагила» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от жителя Нижнего Тагила, в котором тот рассказал о неожиданной находке в обычной буханке хлеба. В хлебе тагильчанин обнаружил ключи. Об этом сообщил портал tagilcity.ru.

Текст сообщения сопровождался фотографиями. На снимках действительно видна разрезанная буханка белого хлеба, в которой находился ключ от замка. Автор поста отнесся к произошедшему с юмором. Он написал, что в следующий раз хотел бы обнаружить в хлебе ключи от «Мерседеса».

Пользователи интернета отреагировали на произошедшее

по-разному

Кто-то шутил, другие высказывали опасение, что в следующий раз в хлебе из Нижнего Тагила может оказаться нечто более опасное.

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