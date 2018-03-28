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Житель Нижнего Тагила нашел в хлебе ключи
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Нижнего Тагила нашел в хлебе ключи 

360tv.ru 2 часа назад
Во вторник в группе «Черный список Тагила» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от жителя Нижнего Тагила, в котором тот рассказал о неожиданной находке в обычной буханке хлеба. В хлебе тагильчанин обнаружил ключи. Об этом сообщил портал tagilcity.ru.
Текст сообщения сопровождался фотографиями. На снимках действительно видна разрезанная буханка белого хлеба, в которой находился ключ от замка. Автор поста отнесся к произошедшему с юмором. Он написал, что в следующий раз хотел бы обнаружить в хлебе ключи от «Мерседеса».
Пользователи интернета отреагировали на произошедшее
по-разному
Кто-то  шутил, другие высказывали опасение, что в следующий раз в хлебе из Нижнего Тагила может оказаться нечто более опасное.
Курьер, работающий на кондитерский комбинат «Невские берега», уронил упаковку с пирожными. Мужчина нашел выход из сложившейся ситуации и начал собирать их руками.
360tv.ru: последние новости
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