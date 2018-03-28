Кириенко сообщил, что выборы в России обошлись без блокировок в интернете

"Мы прошли кампанию, когда ничего не блокировалось в интернете, с точки зрения выборной работы и интересов участников кампании. И это, по мнению выступающего, как раз опровергло гипотезу, что структура политических настроений в интернете кардинально отличается от «офлайн», что она прямо диаметрально противоположна", — передает слова Кириенко один из участников конференции ФоРГО.

По его словам, избирательная кампания показала, что хотя структура политических настроений в интернете отличается от реальности, но не кардинально и не фундаментально, и «далеко не всегда в негативную сторону».

Ссылаясь на Кириенко, участники конференции сообщили, что была проделана большая работа, чтобы минимизировать административное давление. По их словам, Кириенко сообщил, что поскольку сам по себе административный ресурс не очень нуждается в интеллектуальном сопровождении, «значит, при уменьшении административного ресурса запрос на содержание и на интеллектуальное социально-политическое сопровождение становится крайне серьезным».