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Кириенко сообщил, что выборы в России обошлись без блокировок в интернете
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Кириенко сообщил, что выборы в России обошлись без блокировок в интернете 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России прошла без использования административного ресурса для давления в интернете, ни один сайт не был заблокирован по политическим соображениям, передал РИА Новости слова первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко один из участников конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), где выступал чиновник.
"Мы прошли кампанию, когда ничего не блокировалось в интернете, с точки зрения выборной работы и интересов участников кампании. И это, по мнению выступающего, как раз опровергло гипотезу, что структура политических настроений в интернете кардинально отличается от «офлайн», что она прямо диаметрально противоположна", — передает слова Кириенко один из участников конференции ФоРГО.
По его словам, избирательная кампания показала, что хотя структура политических настроений в интернете отличается от реальности, но не кардинально и не фундаментально, и «далеко не всегда в негативную сторону».
Ссылаясь на Кириенко, участники конференции сообщили, что была проделана большая работа, чтобы минимизировать административное давление. По их словам, Кириенко сообщил, что поскольку сам по себе административный ресурс не очень нуждается в интеллектуальном сопровождении, «значит, при уменьшении административного ресурса запрос на содержание и на интеллектуальное социально-политическое сопровождение становится крайне серьезным».
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.
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