Ещё
Печеный: золотодобыча частниками не приведет к росту преступности на Колыме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Печеный: золотодобыча частниками не приведет к росту преступности на Колыме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области поддерживают разрешение «вольного приноса» — добычи золота частниками — и считают, что это не приведет к росту воровства драгметалла, заявил РИА-Новости губернатор региона Владимир Печеный.
Министерство природных ресурсов РФ предлагает внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и закон «О недрах», согласно которым индивидуальные предприниматели (ИП), получившие лицензию на пользование недрами, могут добывать золото из россыпных месторождений Магаданской области. Противником нововведений является Союз старателей России. По мнению его председателя Виктора Таракановского, массовая организация индивидуальных предприятий по добыче золота может привести к «расхолаживанию отрасли» и криминализации этой сферы.
"Вольный принос пока планируют разрешить только на Колыме — как раз, чтобы снять риски и увидеть, что этих рисков нет на самом деле. Эти опасения, конечно, могут присутствовать, но при наличии четко отработанной системы, в том числе различных подзаконных актов, которые выстраивают определенные рамки, как это можно сделать. Это, в том числе, хорошая охрана на предприятиях. Тем более, такой опыт был в далекие годы. Все это на самом деле, мне кажется, просто", — сказал Печеный корреспонденту агентства во время конференции «Северо-Восток. Территория развития. 2018», проходящей в Москве и посвященной развитию горно-геологических проектов.
Добыча золота частными лицами запрещена в России с 1954 года. В 1990-х годах власти Магаданской области впервые в новейшей истории России попытались изменить эту ситуацию, но безуспешно. В 2003 году аналогичный законопроект о вольном приносе Госдума и Совет Федерации уже принимали, но тогда его не подписал президент. Другой законопроект, который снял бы существующие ограничения, рассматривается Госдумой с сентября 2010 года. Первое чтение он прошел в январе 2011 года.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
Лукашевич назвал ситуацию с высылкой российских дипломатов беспрецедентной Экс-постпред СССР при ООН рассказал о практике по высылке дипломатов Решать вопрос об отставке Тулеева будет Путин, заявил депутат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово209
Путин решил судьбу Тулеева80
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине194
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке353
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение