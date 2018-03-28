Печеный: золотодобыча частниками не приведет к росту преступности на Колыме

Министерство природных ресурсов РФ предлагает внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и закон «О недрах», согласно которым индивидуальные предприниматели (ИП), получившие лицензию на пользование недрами, могут добывать золото из россыпных месторождений Магаданской области. Противником нововведений является Союз старателей России. По мнению его председателя Виктора Таракановского, массовая организация индивидуальных предприятий по добыче золота может привести к «расхолаживанию отрасли» и криминализации этой сферы.

"Вольный принос пока планируют разрешить только на Колыме — как раз, чтобы снять риски и увидеть, что этих рисков нет на самом деле. Эти опасения, конечно, могут присутствовать, но при наличии четко отработанной системы, в том числе различных подзаконных актов, которые выстраивают определенные рамки, как это можно сделать. Это, в том числе, хорошая охрана на предприятиях. Тем более, такой опыт был в далекие годы. Все это на самом деле, мне кажется, просто", — сказал Печеный корреспонденту агентства во время конференции «Северо-Восток. Территория развития. 2018», проходящей в Москве и посвященной развитию горно-геологических проектов.

Добыча золота частными лицами запрещена в России с 1954 года. В 1990-х годах власти Магаданской области впервые в новейшей истории России попытались изменить эту ситуацию, но безуспешно. В 2003 году аналогичный законопроект о вольном приносе Госдума Совет Федерации уже принимали, но тогда его не подписал президент. Другой законопроект, который снял бы существующие ограничения, рассматривается Госдумой с сентября 2010 года. Первое чтение он прошел в январе 2011 года.

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