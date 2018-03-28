Межвузовский «Авиахакатон» проведут вблизи Аэропорта 

В IT-центре МАИ на Волоколамском шоссе с 6 по 8 апреля будет проходить межвузовский «Авиахакатон». Об этом сообщается на официальном сайте МАИ. Студенты продемонстрируют свои разработки представителям авиакомпаний и IT-корпораций. — Победители и призеры получат опыт решения реального бизнес-кейса, возможность реализовать свои идеи при поддержке АО «Авиакомпания «Россия» и других партнеров мероприятия, сформировать команду и создать свой IT-проект, а также обзавестись полезными знакомствами, — поделился один из организаторов. Среди призов, которые ждут успешных участников, — квадрокоптер с GPS, модель самолета, полет на авиасимуляторе, а также сертификат на обучение в IT-центре МАИ. «Авиахакатон» состоится по адресу Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 6. (мю)