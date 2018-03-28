Межвузовский «Авиахакатон» проведут вблизи Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости

Встреча главы управы района Аэропорт с местными жителями пройдет 18 апреля

Строительный городок на Новой Башиловке уберут до конца мая

Традиционные субботники пройдут в Петровском парке и у кинотеатра «Баку»