В Якутии после убийства 9-летней девочки, совершенного ее матерью, полицейских подозревают в халатности

Прокуратура Якутска провела проверку по факту убийства 16 марта 2018 года малолетнего ребенка. Девочке причинила смертельные травмы ее мать, использовавшая для расправы плоскогубцы.

По материалам прокурорской и доследственной проверки сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 293 ("Халатность") УК РФ . В рамках расследования «будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в том числе органов опеки», сообщает

официальный сайт

республиканской прокуратуры . Кроме того, прокуратура Якутска направила материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних 3-го отдела полиции МУ МВД России «Якутское». Стражей порядка тоже подозревают в халатности.

Установлено, что подозреваемая в детоубийстве 39-летняя Елена Л. еще в ноябре 2008 года по иску отдела опеки и попечительства была ограничена судом в родительских правах в отношении сына 2002 года рождения «в связи со злостным уклонением от исполнения родительских обязанностей, злоупотреблением спиртными напитками, оставлением ребенка одного без присмотра на срок более недели и др.» Мальчика забрали в Алданский дом ребенка. Соседи Елены говорили, что сына у нее отобрали после попытки взорвать дом.

В ноябре 2011 года по заявлению органа опеки судом было принято решение о лишении Елены родительских прав на сына.

Между тем в сентябре 2008 года женщина родила девочку, которая в декабре того же года была помещена инспектором ПДН МУ МВД России «Якутское» в Детскую городскую инфекционную больницу, откуда была переведена в Городской специализированный дом ребенка, где находилась до июля 2010 года. Затем по ходатайству органа опеки и попечительства ребенка вернули матери.

"В последующем девочка также содержалась в социальных учреждениях, оставалась под присмотром посторонних лиц, поскольку ее мать периодически проходила лечение. По решению органа опеки ребенка передавали матери, поскольку та не была лишена родительских прав или ограничена в них", — говорится в пресс-релизе.

13 марта 2018 года женщина прервала очередное лечение, назначенное в условиях дневного стационара. А через три дня она убила дочь плоскогубцами. Это произошло в 18:00 возле многоквартирного дома N27/4 на улице Хабарова. Свидетелем расправы был другой ребенок.

После убийства родительница спрятала труп девочки под металлическим гаражом, взяла за руку оцепеневшую подругу убитой дочери и отвела ее домой. Преступление было раскрыто в тот же день. «Убить дочь мне приказали голоса», — сказала женщина следователям.

Выяснилось, что она страдает психическим расстройством и долгое время состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом знали работники органов опеки, полицейские и врачи, но ничего не предпринимали для того, чтобы обезопасить девочку и оградить ее от контактов с матерью, сообщало информагентство

YakutiaMedia.ru Соседи рассказали, что еще утром 16 марта у Елены случилась страшная истерика. Она «швырялась в подъезде вещами», материлась на жильцов и «что-то подметала». Встревоженные люди позвонили в психоневрологический диспансер, в котором она наблюдалась, но там отказались прислать бригаду для госпитализации пациентки.

В тот же день сигнал о шумной пьянке, происходившей в квартире подруги Елены, получили и в полиции. Инспектор ПДН приехал, застал на месте происшествия Елену, но никаких нарушений не выявил. До убийства ребенка тогда оставались считанные часы.

"Должностные лица отдела опеки и попечительства Окружной администрации Якутска в течение длительного времени не принимали каких-либо мер, направленных на защиту прав и законных интересов ребенка, в результате чего стало возможным совершение особо тяжкого преступления в отношении малолетнего", — подчеркнули в прокуратуре.

Прокурорской проверкой также вскрыты факты внесения инспектором ПДН в учетную документацию ложных сведений о проведенной профилактической работе с данной семьей при фактическом ее отсутствии.

"При наличии необходимости школой, где обучался ребенок, не организовано социально-педагогическое, психологическое сопровождение девочки. Нарушения выявлены и в деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", — добавили в надзорном ведомстве.

По выявленным нарушениям законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Якутска внесла представления в окружную администрацию города, среднюю школу N35, МУ МВД РФ «Якутское», Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Рассмотрение этих представлений будет проконтролировано со стороны надзорных органов.

Между тем ведущий специалист по опеке и попечительству Строительного округа Надежда Андреева утверждала, что ничто не предвещало беды.

"Социальная служба постоянно занималась с этой семьей, и все люди, которые приходят в центр, могут подтвердить, что Лена была хорошая и заботливая мать. Агрессии у нее не было. Она девочку очень любила, везде с ней ходила, в мероприятиях участвовали. Из центра реабилитации не выходили, можно сказать. Там очень много кружков бесплатных. Они с дочкой посещали театры. На лекции Лена ходила", — пояснила Андреева.

Сотрудники опеки даже вели с Еленой разговор о перспективах восстановления прав в отношении сына.

Медики также говорят, что опасности Елена не представляла: хронических, затяжных и тяжелых психических расстройств у нее не было. А в последние годы она наблюдалась в диспансере «с астенической и невротической симптоматикой (нарушения сна, головные боли, утомляемость, плохой аппетит)». «Галлюцинаторно-бредовых переживаний не обнаруживалось. Каких-либо сообщений о „приступах психического расстройства“ не поступало», — добавили медики.