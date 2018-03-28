Двух родственников из Ставрополья обвиняют в сбыте водки с ацетоном

На двух жителей поселка Хлебный Ставропольского края , отца и сына, завели уголовное дело. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчины занимались сбытом фальсифицированного алкоголя.

В месте своего проживания они продавали алкоголь мужчине. Действия покупателя были запланированы в рамках

оперативно-розыскного

мероприятия.

Выяснилось, что подозреваемые реализовывали из своего домовладения алкоголь в стеклянных бутылках. На этикетках были названия «Стрижамент» и «Талка».

Экспертиза установила, что в продукции присутствует ацетон, а также завышено содержание сивушного масла. В ближайшее время подозреваемых допросят.

Фигурантам дела грозит максимальный срок до шести лет тюрьмы. В настоящее время их возраст составляет 53 и 24 года.