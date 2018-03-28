Двух родственников из Ставрополья обвиняют в сбыте водки с ацетоном 

На двух жителей поселка Хлебный Ставропольского края, отца и сына, завели уголовное дело. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчины занимались сбытом фальсифицированного алкоголя.
В месте своего проживания они продавали алкоголь мужчине. Действия покупателя были запланированы в рамках
оперативно-розыскного
мероприятия.
Выяснилось, что подозреваемые реализовывали из своего домовладения алкоголь в стеклянных бутылках. На этикетках были названия «Стрижамент» и «Талка».
Экспертиза установила, что в продукции присутствует ацетон, а также завышено содержание сивушного масла. В ближайшее время подозреваемых допросят.
Фигурантам дела грозит максимальный срок до шести лет тюрьмы. В настоящее время их возраст составляет 53 и 24 года.
Для 12‐летнего школьника из Омска празднование дня рождения друга закончилось поездкой в больницу. 26 марта трое подростков решили отметить «по‐взрослому» памятную дату и выпили некачественный алкоголь.