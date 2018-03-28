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Случаи травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта не прекращаются
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Случаи травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта не прекращаются 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Линейный отдел МВД России на станции Москва — Киевская выражает серьезную обеспокоенность непрекращающимися фактами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта.
Несмотря на принимаемые меры профилактического характера за два с половиной месяца 2018 года на участке оперативного обслуживания ЛО МВД России на станции Москва — Киевская травмировано 12 человек, 6 — смертельно.
Основная причина травмирования граждан это проход по железнодорожным путям в неустановленном месте, несоблюдение правил поведения на объектах транспорта, личная неосторожность.
Так 04.03.2018 в 20.25 дежурную часть ЛО МВД России на станции Москва — Киевская поступило телефонное сообщение от ДСП станции Солнечная о том, что в районе станции Солнечная Киевского направления МЖД, электропоездом сообщением Москва-Малоярославец травмирован подросток Б. Данный несовершеннолетний нарядом СМП отправлен в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии г. Москвы. Госпитализирован в реанимацию. Диагноз: ОЧМТ, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом лобно-теменной, височной области костей справа.
Сотрудниками ЛО установлено, что несовершеннолетний Б., осуществлял проход по железнодорожным путям в неустановленном месте в районе станции Солнечная со стороны Брянской горловины. В момент перехода находился в наушниках и капюшоне.
Подростки часто пытаются сэкономить денежные средства выделенные родителями на проезд, уходя от контролеров в обход турникетных линий по железнодорожным путям, при этом, не снимая ни капюшона, ни наушников.
Железная дорога не прощает ошибок, не жалеет тех, кто не соблюдает правила безопасности. Несовершеннолетние в силу своего возраста не могут оценить реальный уровень опасности того или иного своего поступка или действия, поэтому им это нужно постоянно объяснять.
Чтобы остановить поезд — нужно время! Чтобы остановить жизнь — надо мгновенье!
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