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В Москве расскажут о правильном питании в самолетах
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В Москве расскажут о правильном питании в самолетах 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Москве пройдет третий по счету Международный форум SkyService. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 марта.
Пространство выставки будет поделено на тематические зоны, включая деловой блок и специальные мероприятия, посвященные питанию, видео-, аудио— и интерактивному контенту на бортах воздушных судов. Основной темой форума станет «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики». В нем примут участие ведущие маркетологи, рестораторы, спортсмены, блогеры-эксперты.
Во время мероприятия будет вручены премии SkyTravel Awards и пройдет конкурс SkyDelight Awards 2018 — состязание шеф-поваров ведущих мировых кейтерингов. Также состоится сертифицированное обучение бортпроводников по программе ISPY, в том числе проведение мастер-классов от брендов, представленных в каталоге Sky Shop.
Форум SkyService 2018 пройдет 15-16 мая 2018 года в московском Гостином дворе.
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