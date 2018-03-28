В Тамбовской области из больницы выписали всех пострадавших в результате отравления газом

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Всех 22 жителей Тамбовской области , госпитализированных 20 марта с признаками отравления в результате утечки неизвестного газа в поселке Калиничи, выписали из больницы. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы администрации региона Игорь Чеханов.

"До конца вчерашнего дня их всех выписали. В выходные дни еще обращались люди, изначально отказавшиеся от медицинской помощи. Всю необходимую помощь врачи им оказали", — уточнил Чеханов.

Вечером 20 марта в поселке Калиничи Тамбовского района произошла утечка неизвестного газа, когда 42-летний мужчина демонтировал металлические баллоны во дворе своего дома. Соседи, почувствовав резкий запах и ухудшение состояния здоровья, обратились за медицинской помощью. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали в больницы Тамбова 22 человека, в том числе девять детей.

Поселок Калиничи Тамбовского района является многонациональным населенным пунктом, в нем проживают около 1 тыс. человек, в том числе цыганская диаспора, а также курды-езиды, русские, украинцы и другие.