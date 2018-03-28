Политтехнолог: Тулеев показал отставками, что главная задача — спокойствие в регионе

«Напрямую Зеленин и Лопатина не несут ответственность за безопасность бизнеса, но они несут ответственность за политическую стабильность в регионе. Тулеев и его зам Чернов акцентируют внимание на то, что якобы прошедший митинг, в котором участвовали родственники погибших в трагедии, был организован провокаторами, чтобы дискредитировать власть. Поэтому чиновники, которые отвечали за то, чтобы в регионе с точки зрения протестной активности было всё спокойно, были уволены. Произошёл скандал, участники митинга стали требовать отставки и самого Тулеева. Из всего этого сделан вывод, что не досмотрели. Решение вызывает вопросы с точки зрения приоритетов. Получается, что для Кемеровской власти главное, чтобы никто не выходил на улицы», — подчеркнул эксперт.

Политический трактор. Политолог о высказываниях властей Кемерова По словам Алексея Макаркина, сейчас отставки Тулеева ждать не стоит.

«Там сложная ситуация сейчас. Есть такой негласный принцип: власть по требованию митингующих не увольняют. Это рассматривается как проявление слабости. Ситуация драматическая. Сохранится ли тут принцип — вопрос. По Кемеровской области был выбран сценарий мягкого перехода: Тулеев управляет регионом уже много лет, в Москве Кемеровскую область без Тулеева с трудом воспринимают, ему подготовили замену, но он [вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ] проявил себя весьма противоречиво. С одной стороны, он пошёл на митинг, с другой стороны, он сначала обвинил участника митинга в том, что он пиарится на крови, потом на колени встал. Возникает вопрос, как воспримут такую замену в регионе. Подготовленная замена может не сработать. А если искать нового человека, то это тоже время. Вполне возможно, что Тулеев пробудет главой региона. Вряд ли он до 2020 года продержится, но какое-то время он ещё им останется», — подытожил Макаркин.

Напомним, 25 марта в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека, из них — 41 ребёнок, пишут «Дни.ру». Возгорание возникло в детской комнате на четвёртом этаже. Также школьники остались заблокированы в кинозале. По данному факту возбуждено уголовное дело. В свою очередь, президент РФ потребовал проверить все версии возникновения пожара.