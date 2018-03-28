Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» отправил в отставку своего заместителя Алексея Зеленина. Его место займёт первый замглавы областного центра Ольга Турбаба. Также должности лишилась начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. На эту должность назначены Валентина Назимок. Ранее она была заместителем Лопатиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. На официальном уровне кадровые перестановки пока не подтверждены.
Ведущий эксперт Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН рассказал, что в сложившейся в Кемерово ситуации для местной власти важнее, чтобы люди не выходили на улицу.
«Напрямую Зеленин и Лопатина не несут ответственность за безопасность бизнеса, но они несут ответственность за политическую стабильность в регионе. Тулеев и его зам Чернов акцентируют внимание на то, что якобы прошедший митинг, в котором участвовали родственники погибших в трагедии, был организован провокаторами, чтобы дискредитировать власть. Поэтому чиновники, которые отвечали за то, чтобы в регионе с точки зрения протестной активности было всё спокойно, были уволены. Произошёл скандал, участники митинга стали требовать отставки и самого Тулеева. Из всего этого сделан вывод, что не досмотрели. Решение вызывает вопросы с точки зрения приоритетов. Получается, что для Кемеровской власти главное, чтобы никто не выходил на улицы», — подчеркнул эксперт.
Политический трактор. Политолог о высказываниях властей Кемерова По словам Алексея Макаркина, сейчас отставки Тулеева ждать не стоит.
«Там сложная ситуация сейчас. Есть такой негласный принцип: власть по требованию митингующих не увольняют. Это рассматривается как проявление слабости. Ситуация драматическая. Сохранится ли тут принцип — вопрос. По Кемеровской области был выбран сценарий мягкого перехода: Тулеев управляет регионом уже много лет, в Москве Кемеровскую область без Тулеева с трудом воспринимают, ему подготовили замену, но он [вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев] проявил себя весьма противоречиво. С одной стороны, он пошёл на митинг, с другой стороны, он сначала обвинил участника митинга в том, что он пиарится на крови, потом на колени встал. Возникает вопрос, как воспримут такую замену в регионе. Подготовленная замена может не сработать. А если искать нового человека, то это тоже время. Вполне возможно, что Тулеев пробудет главой региона. Вряд ли он до 2020 года продержится, но какое-то время он ещё им останется», — подытожил Макаркин.
Напомним, 25 марта в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека, из них — 41 ребёнок, пишут «Дни.ру». Возгорание возникло в детской комнате на четвёртом этаже. Также школьники остались заблокированы в кинозале. По данному факту возбуждено уголовное дело. В свою очередь, президент РФ потребовал проверить все версии возникновения пожара.