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Следком Ленобласти примет граждан в Кингисеппском и Сланцевском районах
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Следком Ленобласти примет граждан в Кингисеппском и Сланцевском районах 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Жители Кингисеппского и Сланцевского районов смогут получить ответы на интересующие вопросы по работе межрайонного следственного комитета 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленинградской области.
Проведет прием граждан по вопросам деятельности Кингисеппского межрайонного следственного отдела заместитель руководителя Кингисеппского межрайонного следственного комитета по Ленобласти Юрий Борисович Крупаков.
С 10:00 до 11:00 прием будет осуществляться в помещении администрации Большелуцкого сельского поселения по адресу Ленинградская область, поселок Кингисеппский, 21 (актовый зал).
Кроме того, 29 марта 2018 года прием граждан проведет еще один заместитель руководителя Кингисеппского межрайонного следственного отдела по Ленобласти — Игорь Александрович Подкурков.
С 11:00 до 12:00 прием будет осуществляться в помещении администрации Выскатского сельского поселения, по адресу Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Выскатка, улица Центральная, 42.
В комитете напоминают, что к компетенции следкома относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан, о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и иным составам преступлений.
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