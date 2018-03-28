Посол Беларуси в России Игорь Петришенко — о связующих нас нитях

О Союзном государстве

С 2000 года на союзные программы выделено 50 млрд российских рублей, реализовано более 60 из них в сфере высоких технологий, в сельском хозяйстве, в космосе, созданы совместные вычислительные комплексы… Главное: мы не чувствуем себя иностранцами в Союзном государстве, можем свободно передвигаться, имеем равные права на учебу и медицинское обслуживание, на социальную защиту и пенсию. Наш союзный проект задает тон всем другим интеграционным образованиям на территории СНГ. Мы выступаем драйвером интеграции по всем направлениям в рамках Евразийского экономического союза . Это не означает, что Евразийский союз отдельно, а Союзное государство отдельно. Оба проекта идут рука об руку и взаимодополняют интеграцию.

О совместных проектах

Мы благодарны многим российским губернаторам за сотрудничество. В частности, главе Калужской области Анатолию Дмитриевичу Артамонову . Мы построили в регионе микрорайоны «Малиновка» и «Веснушки» — это несколько десятков жилых домов. Наши строители централизованно и осознанно идут на такое сотрудничество, и их поддерживают главы регионов. Причем белорусы строят не просто жилые комплексы, а с полной инфраструктурой — школами, детсадами, магазинами. Аналогичный проект будем реализовывать в Санкт-Петербурге , а питерские строители будут строить в Минске . Заканчиваем две школы в Коми — на 1000 и 600 мест. Кооперируясь, мы можем достигать хороших позитивных результатов.

О народной дипломатии

У нас заключено порядка 140 соглашений по прямым побратимским связям. Это помимо соглашений о сотрудничестве на уровне регионов и правительств.

На практике они хорошо работают: люди ездят друг к другу в гости, обмениваются Днями культуры, проводят спортивные состязания, ярмарки… И самое, пожалуй, главное, что в этом принимает участие не только старшее поколение, которое хорошо знает нашу общую историю и жившее в одной большой стране, но и молодежь. Такие побратимские соглашения существуют между многими городами и районами. Помощь здесь оказывают белорусская диаспора в России и российская в Беларуси . Официально белорусская насчитывает сегодня порядка 520 тысяч человек, но мы считаем, что цифра эта больше и достигает 1 миллиона 200 тысяч. Этнические белорусы органично вплетены в российскую действительность, и сложно сказать, насколько он белорус, а насколько россиянин. 70 общественных организаций создано по всей России, они активно участвуют в жизни своего региона. С кем бы из губернаторов я ни встречался, все в один голос говорят: побольше бы таких людей. Я благодарен газете «СОЮЗ», которая пишет об этих людях, находит интересные факты.

О визах

Для граждан Беларуси и России не существует барьеров при передвижении в наших странах. Есть проблема на белорусско-российской административной границе в отношении граждан третьих стран. Поэтому началась работа по созданию так называемой союзной визы. Активно трудилась совместная экспертная группа. Дело движется к финишу, но по отдельным моментам необходима экспертная дошлифовка, чтобы в целом решить эту проблему.

О «дрейфе» в сторону Евросоюза

Мы, как и Российская Федерация, заинтересованы в активном диалоге как с Европейским союзом, так и с другими странами. Некоторые употребляют это слово — «дрейф». Но ведь у России есть соглашение с Европейским союзом, а у Беларуси нет! У России уровень взаимоотношений даже при санкционном противостоянии с Европейским союзом выше, чем у нас. Мы ни на йоту не отступаем от наших союзнических обязательств перед Россией. Это вектор, это стратегия. Мы никуда не собираемся вступать, мы хотим нормально сотрудничать.

О хатынской трагедии

22 марта — трагическая дата в нашей совместной истории — 75-я годовщина трагедии в Хатыни. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился со специальным обращением к соотечественникам, чтобы они помнили уроки той страшной трагедии. Вы знаете, что тогда было сожжено 149 человек, из которых 75 — дети. 628 белорусских деревень было уничтожено немецко-фашистскими извергами вместе с жителями, 86 деревень так и не восстановлено. Их прах — взятая оттуда земля — покоится в мемориальном комплексе «Хатынь», открытом в 1969 году. Для нас — народов России и Беларуси — это общая боль и общая трагедия. И уроки той страшной войны — тоже общие. Только вместе мы выстояли. Победу в Великой Отечественной войне одержал советский народ. И мы продолжаем и будем продолжать чтить память тех людей, которые сложили свои головы, чтобы мы, белорусы и россияне, могли спокойно жить на нашей земле, растить детей…

Цифра

140 соглашений в рамках прямых побратимских связей заключено между городами и районами Беларуси и России.