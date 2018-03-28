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Транспортный коридор «Север — Юг» может увеличить экспорт зерна со Ставрополья
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Транспортный коридор «Север — Юг» может увеличить экспорт зерна со Ставрополья 

ТАСС 29 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Запуск международного транспортного коридора «Север — Юг» поможет вдвое увеличить экспорт зерна, производимого в Ставропольском крае, в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом в среду сообщил журналистам министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.
"Мы везем миллионы тонн зерна на Новороссийск. В этом направлении [страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии] мы и миллиона тонн не набираем. То есть мы в два-три раза можем увеличить поток экспорта, стабилизировать цены, выйти на страны Персидского залива, азиатские страны. Это колоссальный рынок, где нас уже ждут", — сказал он.
Как отметил министр, сейчас в этом направлении край экспортирует порядка 900 тыс. тон зерна. По прогнозам, открытие нового направления поможет увеличить закупочную цену на ставропольское зерно на 10-15%, срок поставки сократится на пять-семь дней. «В 2018 году первый этап [проекта] должен быть завершен. Ставрополье с логистической точки зрения находится в самом выгодном положении, мы в начале пути. Это позволит нам также до 30% снизить транспортные расходы по этому направлению», — пояснил Ситников.
Транспортный коридор «Север — Юг» рассчитан на транспортировку грузов из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива в Северную Европу. В рамках проекта предполагается соединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим наращиванием до 10 млн тонн и более. Основным преимуществом этого коридора является то, что он позволяет сократить сроки доставки грузов более чем вдвое.
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