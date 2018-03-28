Транспортный коридор «Север — Юг» может увеличить экспорт зерна со Ставрополья

"Мы везем миллионы тонн зерна на Новороссийск . В этом направлении [страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии] мы и миллиона тонн не набираем. То есть мы в два-три раза можем увеличить поток экспорта, стабилизировать цены, выйти на страны Персидского залива, азиатские страны. Это колоссальный рынок, где нас уже ждут", — сказал он.

Как отметил министр, сейчас в этом направлении край экспортирует порядка 900 тыс. тон зерна. По прогнозам, открытие нового направления поможет увеличить закупочную цену на ставропольское зерно на 10-15%, срок поставки сократится на пять-семь дней. «В 2018 году первый этап [проекта] должен быть завершен. Ставрополье с логистической точки зрения находится в самом выгодном положении, мы в начале пути. Это позволит нам также до 30% снизить транспортные расходы по этому направлению», — пояснил Ситников.