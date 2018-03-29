Лондон анонсировал первые конкретные меры против российского капитала

Британская долгосрочная виза Tier 1, которая со временем может быть трансформирована в полноценный вид на жительств, выдается особо ценным сотрудникам и ученым. До сравнительно недавнего времени ее могли также получить и инвесторы, которые вкладывали в британскую экономику не менее 2 млн фунтов стерлингов (это приблизительно 150 млн рублей). Причем чем больше были вложения, тем быстрее выдавались постоянные документы.

Однако в 2015 году условия для инвесторов были ужесточены и число выданных виз многократно сократилось. Поэтому сейчас речь, скорее, идет о полититической пиар-акции, которая вряд ли будет иметь значительные последствия. И уж тем более сред тех, кто может пострадать от этой инициативы, вряд ли будут фигурировать известные фамилии, уверен глава лондонской юридической компании Gololobov & partners Дмитрий Гололобов

Дмитрий Гололобов ндонской юридической компании Gololobov & partners «Люди будут судиться, потому что источник средств проверялся, когда сдавали. Инвесторская виза — это своего рода договор с государством. Я думаю, что речь идет все равно о небольшом количестве. Из 700 виз у 1-2% могут возникнуть проблемы, ну, у пары десятков, может, но я не думаю, что на инвесторской визе сидят дети каких-то известных олигархов. Они-то свои проблемы решат, если виза касается детей олигархов, переведут, в конце концов, ребенка в американский или европейский университет. То есть это как раз такая мелочная чистка, как бы что-то сделали, а на самом деле ничего капитального не случилось. Это так, чисто попугать».

Тем не менее не стоит забывать, что пересмотр инвестиционных виз — это в первую очередь пересмотр происхождения средств, за счет которых эти визы были получены. Как ранее отмечала Transparency International, которая давно высказывается в принципе против практики выдачи инвестиционных виз, и не только британских, в основном их обладатели уже некогда проходили проверку банков, которые проводили процедуру due diligence (должная добросовестность, процедура составления объективного представления об объекте инвестирования). Однако именно за последние два-три года вскрылось немало масштабных примеров, которые ставят чистоту этой процедуры под сомнение, считает заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия » Илья Шуманов:

Илья Шуманов заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Большое количество денег проходило через шотландские компании, которые участвовали в отмывании денежных средств, в том числе и российский ландромат, и молдавский ландромат. Часть денег проходила в Великобританию через латвийские банки, которые сейчас один за другим схлопываются. Поэтому причин для пересмотра предостаточно. Все подошло к той черте, когда четко британцы дали понять, что эти капиталы не нужны. В условиях политического кризиса вот этой спирали и маккартизма 2.0 в отношении всех российских активов накладывается вот эта повестка, и от нее никуда не уйти».

Несмотря на то, что проверка ранее выданных Великобританией «золотых виз», по некоторым данным, затронет не только российских граждан, наверняка именно они станут ее главной мишенью. В парламенте страны сейчас активно обсуждается возможность значительного увеличения для этого полномочий финансовых надзорных органов, а визовая проверка пойдет в связке с проверкой в рамках так называемого закона о «богатстве необъясненного происхождения», что для кого-то может оказаться даже неприятнее. Согласно документу, подозрительные активы могут быть сначала заморожены, а затем конфискованы в пользу либо британского бюджета, либо бюджета иностранного государства, которое докажет, что эти активы эти добыты незаконным путем именно на его территории.