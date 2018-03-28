Британское МВД перепроверит выданные российским бизнесменам визы

Министр иностранных дел Великобритании Эмбер Радд распорядилась проанализировать обоснованность выдачи бизнес-виз гражданам России . Об этом она рассказала в среду на заседании комитета по внутренним делам в парламенте.

Речь шла о бизнес-визах категории TIER1. С 2015 года британские власти ужесточили контроль над происхождением доходов тех лиц, которые запрашивают такого рода визы. В результате, как сообщила глава МВД, количество выдаваемых виз TIER1 сократилось на 84 процента.

С учетом столь значительного отсева при изучении происхождения доходов британские власти заинтересовались теми лицами, которые получили эти визы до 2015 года, то есть до ужесточения процедуры проверки. «Я попросила сотрудников посмотреть на группу предыдущих решений с тем, чтобы выяснить, существует ли необходимость принятия каких-либо действий», — сказала Радд.

Ее слова стали ответом на вопрос одного из законодателей, по данным которого с 2008 по 2015 год визу этого типа получили около 700 граждан России. До 2015 года TIER1 гарантированно выдавалась зарубежным предпринимателям, которые вкладывали в экономику Великобритании не менее двух миллионов фунтов (около 2,8 миллионов долларов).