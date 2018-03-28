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Британия может пересмотреть выданные российским инвесторам визы
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Британия может пересмотреть выданные российским инвесторам визы 

Rambler News Service 32 минуты назад
Великобритания намерена пересмотреть правомерность выдачи виз состоятельным иностранным инвесторам, которые были получены ими в 2008-2015 годах, в том числе инвесторам из России, заявила министр внутренних страны Эмбер Радд, передает Reuters.
Таким образом, глава британского МВД ответила на вопрос журналистов о том, будут ли власти пересматривать визы Tier 1 (виза предпринимателя) около 700 российских инвесторов, которые выдаются предпринимателям, готовым инвестировать не менее 50 тыс. фунтов стерлингов в Британии.
«Программа Tier 1 уже была реформирована в 2015-2016 годах, с тех пор она была сокращена на 84%. Я поручила своим сотрудникам подумать над тем, какие реформы стоит провести в будущем», — сказала Радд, отметив, что она также поручила проанализировать предыдущие решения по визам, чтобы определить необходимость принятие каких-либо мер.
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