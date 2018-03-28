Забота о военнослужащих повышает обороноспособность страны

Рост социального статуса, уважения в обществе, общее благополучие в сочетании с особенным вниманием к каждому военнослужащему позволяют добиться высоких результатов в Вооруженных силах. Так считает военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин

Уровень моральной готовности российских военных оценивается как высокий, и связано это с усовершенствованием индивидуальной работы. Об этом заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу

"На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий", — сказал Шойгу на заседании коллегии.

Причина в том, что в ведомстве «усовершенствовали систему индивидуальной работы с военнослужащими». «Должностные лица на постоянной основе изучают личностные особенности военнослужащих на всех этапах службы — начиная с военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора», — отметил министр.

Кроме того, по поручению президента решаются социально-бытовые проблемы военнослужащих и членов их семей. «В первую очередь, это касается предоставления мест в детских садах детям военных, трудоустройства и медицинского обеспечения членов их семей, развития культурно-досуговой инфраструктуры и сети общественного транспорта в местах дислокации воинских частей», — сказал Сергей Шойгу, заявив, что все эти меры создают здоровую обстановку в воинских коллективах и семьях военнослужащих.

Внимание к человеку

Когда в армии в центре внимания находится человек, это отражается на готовности добросовестно выполнять свой долг, уверен Андрей Кошкин: «А еще у нас есть военно-патриотическое воспитание, — тот стержень, который позволяет военнослужащим стойко переносить тяготы воинской службы».

Именно индивидуальная работа лежит в основе этой чрезвычайно важной деятельности, прежде всего, это касается офицеров. О чем идет речь? Чтобы военнослужащий был готов ко всему, нужно очень тонко с ним работать, зная законы межличностных отношений, зная психологию человека, психологию воинского коллектива. Все это позволяет достигнуть высоких результатов. Плюс, конечно, повышение статуса военнослужащих за счет роста их благосостояния, социальной устроенности.

"И здесь важным критерием — в человеческом смысле — является желание девушек выходить замуж за молодых офицеров. В советское время у военных на танцах были самые красивые девушки, в девяностые годы, когда армия была в разрухе, и девушки не хотели встречаться с офицерами", — сказал эксперт.

Уважение в обществе

Сегодняшний офицер жильем обеспечен, трудится за высокую зарплату и пользуется уважением в обществе, отметил Кошкин.

По результатам боевых действий в сирийской кампании можно утверждать, что качество индивидуальной работы с военнослужащими очень высокое и продуктивное.

"Заявления министра обороны адекватно характеризуют ту работу, которая ведется с личным составом", — указал Андрей Кошкин.