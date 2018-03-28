В Самаре выбрали президента областной ассоциации врачей

"За прошедшие четыре года ассоциация превратилась в очень мощную структуру, которая насчитывает в своих рядах 46% от общего числа врачей, работающих в системе здравоохранения Самарской области, — говорит Сергей Измалков. — В ней состоит около 6 тысяч докторов. Главная цель нашей организации — защитить интересы врача, помочь ему отстоять свои права и свободы".

Как рассказал Сергей Измалков, есть несколько направлений деятельности ассоциации. И одно из важнейших — правовая защита.

"Если врач, входящий в ассоциацию, попал в сложную ситуацию в связи с развитием осложнений у пациента, ему могут предоставить бесплатную первоначальную консультацию юриста, серьезную скидку на услуги адвоката при уголовном или гражданском процессе, по решению комиссии возможно возмещение части ущерба, причиненного врачом-членом СОАВ. Работают медиаторы, которые могут профессионально разрешить конфликты на этапе досудебного разбирательства. И врачи, видя такое отношение к ним, понимают необходимость быть членом нашей организации и массово вступают в нее". Еще одно важное направление — работа в системе непрерывного медицинского образования. Как пояснил Измалков, сейчас уходят от того, чтобы врач приходил на обучение раз в пять лет. Теперь он должен учиться каждый год и получать по 50 образовательных единиц, а за пять лет, соответственно, 250. Только в этом случае он допускается к процедуре аккредитации, которая начала поэтапно внедряться в регионе начиная с января 2016 года.